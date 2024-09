Instagram: i messaggi in Direct si aggiornano con nuove funzioni

Instagram ha deciso di sfruttare questo periodo per lanciare una serie di nuove funzionalità pensate e realizzate per i messaggi in Direct. L’obiettivo è renderli sempre più diretti e più espressivi, ma anche un pizzico divertenti. I nuovo aggiornamenti includono dunque la possibilità di aggiungere nuovi adesivi, testo e disegni a foto e video ma non solo. Si possono infatti creare adesivi personalizzati direttamente dalla galleria, celebrare i compleanni con effetti speciali e personalizzare le proprie chat con nuovi temi.

Instagram aggiorna la chat: ora in Direct ci si potrà esprimere con foto e video

Grazie ai nuovi aggiornamenti in arrivo per tutto, Instagram consente di dare libero sfogo alla propria creatività personalizzando foto e video direttamente nei messaggi Direct. Si può ora aggiungere un tocco di divertimento in più con gli adesivi, personalizzandoli con testo e disegni o creando degli adesivi unici ritagliando elementi direttamente dalle foto e dai video in galleria. È un ottimo modo per aggiungere un tocco personale alle conversazioni e reagire ai messaggi degli amici in modo più coinvolgente.

I compleanni diventano poi ancora più speciali con la nuova funzionalità Note di compleanno. Quando si pubblica una nota per il proprio compleanno, gli amici vedranno un effetto torta di compleanno sulla foto del profilo e nei messaggi privati. Toccando la nota verrà attivata una divertente animazione di coriandoli, aggiungendo un tocco di festa al giorno del compleanno. Inoltre, quando è il compleanno di un amico, si noterà un effetto torta di compleanno sulla sua foto del profilo e sulla sua foto nei DM.

Ora è anche possibile personalizzare le proprie chat con i nuovi temi e creando l’atmosfera perfetta per le conversazioni.

Queste nuove funzionalità offrono una varietà di modi per esprimersi, connettersi con gli amici e celebrare momenti speciali nei DM di Instagram. È dunque il momento di scatenare la propria creatività e di divertirsi alla grande sul social più usato di questi anni.