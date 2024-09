Instagram: ecco i commenti alle Storie con funzione anti-troll

Instagram si gioca con TikTok il titolo di social network più utilizzato in assoluto e, considerato ciò, il team che se ne occupa vuole che l’esperienza d’uso degli utenti sia ricca e sicura allo stesso tempo. Non a caso, dunque, in queste ore è stato annunciato un importante aggiornamento riguardante le Storie, probabilmente la sezione più utilizzata dagli utenti iscritti alla piattaforma di proprietà di Meta.

Il principale scopo degli sviluppatori è sicuramente quello di consegnare nelle mani degli utenti un nuovo modo per conversare e interagire con chi pubblica contenuti nelle Storie. Fino a poco fa, un commento (con testo e/o una emoji) veniva inviato sotto forma di messaggio privato, ora invece appare insieme a tutti quelli degli altri, pubblicamente.

Tutto qui? No, perché Instagram ha contestualmente deciso di introdurre due importanti restrizioni sul funzionamento di questa inedita funzione. La prima è che solo i follower di utente possono leggere i commenti alle sue storie. La seconda è che possibile lasciare questo tipo di commento solo se il follow è reciproco. Ovviamente, al pari delle storie, i commenti svaniscono dopo 24 ore.

Le due sopracitate misure hanno l’obiettivo di tutelare la privacy e, soprattutto, ostacolare l’attività dei troll che si aggirano (purtroppo) su Instagram così come su tutti gli altri social, come Facebook, TikTok e X.

Le ultime novità di Instagram

Il social di Meta è in continua evoluzione. Solo pochi giorni fa, infatti, sono stati introdotti nuovi font, animazioni di testo ed effetti speciali in Reel e Storie. Ma non è tutto, perché gli iscritti possono ora personalizzare il proprio profilo con un brano musicale e condividere in tempo reale con gli altri utenti la musica in riproduzione su Spotify. Una soluzione molto simile a quella offerta tanti anni fa su MSN, la piattaforma di messaggistica di Microsoft.

Immagine di copertina realizzata con Copilot Designer