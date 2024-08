Spotify e Instagram: ecco la feature nostalgica in stile MSN

Di recente sono tornate di moda alcune soluzioni adottate in passato e anche con molto successo, come la musica nel profilo di Instagram in stile MySpace. Altro esempio? Spotify e Meta hanno pescato dal glorioso passato di MSN e consentono ora agli utenti Instagram di mostrare in tempo reale la musica che stanno ascoltando.

Spotify e Instagram: la nuova feature

A rendere possibile questa feature è la possibilità di collegare il proprio account Instagram a Spotify. Quest’ultima, poi, provvede in autonomia a creare una nota con la canzone in riproduzione che può essere visualizzata da altri iscritti al social che aprono la scheda DM o accedono al profilo di un utente.

La novità, chiamata “Condividi da Spotify”, è stata scoperta dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, che ha condiviso la notizia su Threads. Come spiegato nel messaggio visibile nello screenshot, questa feature permette agli utenti di condividere ciò che stanno ascoltando, con la possibilità “di interrompere la condivisione in qualsiasi momento”. La funzione è attualmente in fase di test, ma il rilascio al pubblico non dovrebbe essere così lontano.

Al momento, sembra che gli utenti Apple Music siano esclusi dalla festa (come quelli di YouTube Music). Ma non è detta l’ultima parola, perché Meta potrebbe stringere partnership anche con altre aziende, così da non deludere nessuno.

Come ai tempi di MSN

La feature in arrivo su Instagram ricorda quella tantissimi utenti utilizzavano su Microsoft Messenger, piattaforma comunemente nota come MSN e rimpiazzata poi da Skype. Ma a cosa serviva? Beh, ad esprimere il proprio stato d’animo, a far conoscere ad altri i propri gusti musicali oppure a mandare indirettamente un messaggio ad un’altra persona.

Tornando a Instagram, il social di Meta è stato recentemente aggiornato con nuovi font, animazioni di testo, effetti per Reel e Stori, e altro ancora. In questo articolo maggiori dettagli sull’update.