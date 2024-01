Instagram: in fase di test nuova funzione per rispondere alle note

Instagram sta preparando una nuova funzionalità chiamata Notes prompts (“suggerimenti per le note”) che servirà ad invitare i follower a rispondere a una nota. Tale funzionalità è attualmente in ancora fase di test, come annunciato dal capo di Instagram, Adam Mosseri, sul proprio canale broadcast: “Questa settimana abbiamo iniziato a testare Notes prompts, un nuovo modo in cui le persone possono creare una nota che invita gli altri a rispondere. L’idea è che offrendo alle persone più modi per partecipare, potrebbero sentirsi più a loro agio nell’esprimersi e quindi connettersi con gli amici tramite note”.

Instagram: come funziona Notes prompts per rispondere alle note

Questa nuova funzionalità di Instagram, come mostrato dallo stesso Mosseri in uno screenshot, permette agli utenti di pubblicare una risposta a una particolare nota e vedere anche le risposte degli altri. Gli utenti possono condividere una nota toccando la propria immagine del profilo dei DM dell’app. In seguito, bisognerà digitare un messaggio personalizzato, che verrà visualizzato come fumetto sopra l’immagine del profilo nella parte superiore dello schermo. La società di proprietà di Meta ha lanciato la funzionalità Note nel dicembre 2022. Da allora ha migliorato tale funzionalità aggiungendo più opzioni, come la possibilità di aggiungere musica. La nuova funzionalità sembra puntare ora all’aumento del coinvolgimento tra utenti sulla piattaforma.

Nei mesi scorsi, Instagram aveva rilasciato raccolte collaborative che consentivano a più utenti di aggiungere post e reel ad una raccolta comune. L’azienda anche testando un’altra funzionalità chiamata Collaborative Carousel che consentirà di co-creare post carosello sulla piattaforma. Il mese scorso ha rilasciato un nuovo adesivo che trasforma le storie in modelli che altri possono utilizzare. Il colosso dei social media sta anche lavorando su una serie di nuove funzionalità. Queste includono la possibilità di aggiungere un motivo alla richiesta di follow, sottotitoli tradotti automaticamente, emoji animati per i DM e tanto altro. Ad oggi non è chiaro quando Ia funzione Notes prompts verrà rilasciata, ma è probabile che ciò avverrà nelle prossime settimane.