Instagram: nei messaggi in DM arriva una novità per tutti

La notizia di queste ultime ore riguarda Instagram e la sua idea di semplificare la gestione dei messaggi in DM. A testimoniare il tutto è stata soprattutto la risposta ad una domanda posta da un utente al CEO, Adam Mosseri. Il numero uno di Instagram ha parlato di alcuni miglioramenti da apportare alla funzionalità di ricerca proprio nei messaggi Direct; a quanto pare sta per arrivare la ricerca tramite parole chiave, soprattutto nelle richieste di messaggio.

Un’idea per gestire meglio i messaggi su Instagram

Su Instagram, soprattutto i creator ricevono una grande quantità di richieste di messaggi, spesso suddivisi tra spam e messaggi autentici. Proprio in virtù di ciò, l’opportunità di utilizzare un filtro tramite parole chiave potrebbe garantire diversi benefici:

Identificare i messaggi importanti , eliminando quelli irrilevanti;

, eliminando quelli irrilevanti; Risparmiare tempo , rendendo più veloce la gestione dell’inbox;

, rendendo più veloce la gestione dell’inbox; Migliorare la user experience, soprattutto per chi utilizza Instagram come strumento professionale.

Tutto dovrà passare attraverso il team di sviluppo, con il quale Mosseri avrà dei colloqui già durante le prime settimane del 2025 ormai in arrivo.

Al momento, Instagram permette di cercare utenti tramite la barra di ricerca nella sezione DM, ma non consente di filtrare i messaggi per parole chiave. Funzionalità simili esistono già su altre piattaforme, come WhatsApp, che offre la possibilità di cercare parole specifiche all’interno delle chat. Questa opzione si è dimostrata particolarmente utile per chi gestisce molte conversazioni.

Un vantaggio per i creator

Per chi riceve molte richieste di messaggi, come creator o piccole imprese, questa funzione potrebbe fare la differenza. Filtrare rapidamente i messaggi rilevanti da quelli spam offrirebbe un supporto concreto nella gestione del proprio profilo. Anche account di dimensioni ridotte potrebbero trarne vantaggio, semplificando l’interazione con follower e clienti. L’intento resta dunque quello di migliorare la piattaforma, sebbene sia già ampiamente apprezzata dalle centinaia di milioni che la popolano ogni giorno.