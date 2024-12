Instagram testa funzione per far riemergere Highlights delle Storie

Instagram sta testando una nuova funzionalità che ha come obiettivo quello di far riemergere gli Highlights delle Storie che un utente potrebbe non aver visto.

Con le tante notifiche, le diverse piattaforme da tenere sotto controllo, i Reel e i post sponsorizzati, è facile perdere di vista i contenuti degli amici. Con questa implementazione, Instagram punta proprio al recupero degli Highlights “perduti”.

Gli Highlights sono Storie che vengono salvate da un profilo e che, dunque, restano visibili ai follower per un tempo indeterminato (contrariamente alle Storie, che esauriscono il loro ciclo vitale in 24 ore). La funzione di cui stiamo parlando, dovrebbe offrire gli Highlights non più attivi alla fine della barra delle Storie, permettendo di ripescare contenuti di questo tipo pubblicati in passato.

Come confermato da Meta, la funzione è attualmente proposta come test a un piccolo gruppo di utenti. In caso di esito positivo, questa sarà resa disponibile gradualmente a tutti gli iscritti su Instagram.

Una nuova funzione per non perdere di vista gli Highlights delle Storie di amici, familiari e conoscenti

È importante notare come gli Highlights accumulati diventeranno visibili solo dopo aver visualizzato tutte le Storie correnti. Quindi, se l’utente segue molte persone e non raggiunge sempre la fine del vassoio Storie, potrebbe non visualizzare questo tipo di contenuto.

Questa mossa da parte di Instagram potrebbe indicare uno sforzo più ampio per dare priorità ai contenuti di amici e familiari. Quando vengono seguiti molti account, risulta infatti difficile dedicare la stessa attenzione a tutti, finendo per tralasciare profili di persone vicine.

Le ultime settimane sono state alquanto movimentate per il social network di Meta. Oltre all’introduzione dei Trial Reel, utili per testare i contenuti su un campione di follower prima della pubblicazione definitiva, Instagram ha integrato anche un sistema per programmare l’invio posticipato dei messaggi privati.