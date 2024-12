Instagram permette di programmare i messaggi privati

Come riportato dal sito di TechCrunch e confermato da Meta, su Instagram è finalmente possibile programmare messaggi privati.

La nuova funzione può essere utile sia per i creator che per gli utenti comuni, soprattutto se comunicano con altre persone residenti in luoghi diversi e con diversi fusi orari. A quanto pare, Instagram consentirà di programmare l’invio di messaggi fino a 29 giorni di anticipo e, una volta impostata data e ora, il social mostrerà un banner all’apertura della chat che ricorda all’utente come sia stato programmato un DM.

La nuova funzione appare alquanto facile da gestire: dopo aver digitato un messaggio, basta tenere premuto a lungo il pulsante Invia. In questo modo, l’app dovrebbe consentire all’utente di scegliere una data e un’ora in cui il testo verrà effettivamente recapitato al destinatario.

La funzione per programmare i messaggi privati su Instagram ha un grosso limite

Come spiegato nella pagina di supporto di Instagram, la possibilità di programmare messaggi è relativa al solo testo. Per quanto concerne foto, video, GIF o altri contenuti da inviare ai propri contatti, gli utenti possono solo affidarsi alla messaggistica in tempo reale.

L’implementazione di questa semplice ma utile funzionalità è solo l’ultima mossa del social di Meta per attrarre e mantenere utenti sulla piattaforma.

Sempre nel contesto dei messaggi, per esempio, poco più di un mese fa è stato proposto un nuovo sistema di catalogazione. Questo dovrebbe risolvere diversi problemi dei content creator o comunque di chi ha a che fare con numeri elevati di messaggi da affrontare ogni giorno.

Nello stesso periodo è stato poi presentato un sistema, basato sull’Intelligenza Artificiale, per rilevare quanto gli iscritti falsificano la propria età per accedere a Instagram.