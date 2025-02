Instagram: nuovo aggiornamento e grandi novità per gli utenti

Sebbene qualcuno creda che Instagram resti molto statica dal punto di vista degli aggiornamenti, ultimamente ne è arrivato uno molto importante. L’esperienza nei DM (messaggi privati) è dunque pronta a migliorare con delle novità che permetteranno di avere una comunicazione tra gli utenti molto più coinvolgente e soprattutto semplice.

Le novità principali per i messaggi diretti su Instagram

Il nuovo aggiornamento di Instagram porta una serie di funzioni che gli utenti aspettavano da tempo. Tra le novità spiccano la traduzione dei messaggi, la possibilità di programmare invii futuri e nuovi modi per condividere contenuti nei DM.

Traduzione dei messaggi in tempo reale

È arrivata anche una delle funzioni che gli utenti WhatsApp stanno attendendo con tanta ansia: la traduzione dei messaggi. Non c’è problema nel comunicare con utenti provenienti da altre parti del mondo: sarà Instagram ad aiutarci con la traduzione istantanea automatica. Tenendo premuto sul messaggio, si potrà scegliere di tradurre il testo con l’opzione “Traduci”.

Condividi canzoni e programma i tuoi messaggi

Un’altra novità interessante è la possibilità di condividere brani musicali nei DM. Accedendo al menù degli adesivi all’interno di una chat e selezionando l’opzione “Musica”, si può cercare un brano e inviare un’anteprima di 30 secondi ai propri amici.

Inoltre, arriva finalmente la funzione per programmare i messaggi. Ora è possibile scrivere un testo, tenere premuto il pulsante di invio e scegliere data e ora in cui farlo recapitare. Perfetto per auguri di compleanno o per inviare promemoria importanti.

Pinna i messaggi importanti e usa i QR code

Instagram ora permette anche di pinnare i messaggi più rilevanti in una conversazione. Che si tratti di un messaggio importante o di un link utile, è possibile fissarlo in alto nella chat tenendo premuto sul messaggio e selezionando “Pinna”. È possibile pinnare fino a tre messaggi per ogni chat.

È arrivato anche il supporto per i QR code nei gruppi, opzione utile per facilitare l’ingresso degli utenti nelle chat di gruppo. Si può infatti generare un codice QR personalizzato per garantire l’accesso immediato nel gruppo.