Instagram: primi test per il pulsante "Non mi piace" per i commenti

Instagram sembra aver iniziato a provare i “Non mi piace“, per consentire agli utenti di dimostrare lo scarso gradimento rispetto a un contenuto.

Nello specifico, i famigerati dislike riguarderanno solo i commenti e non i post. Secondo quanto emerso, i commenti che riceveranno più Non mi piace potrebbero essere meno visibili rispetto ad altri. A rivelare le intenzioni della piattaforma Meta è stato lo stesso Adam Mosseri, responsabile di Instagram, qualche ora fa attraverso un post su Threads.

A quanto pare, il nuovo pulsante apparirà direttamente a fianco di un commento. Nonostante la sua presenza, non verrà in alcun modo mostrato il numero dei dislike ottenuti.

Secondo Mosseri, questa implementazione dovrebbe contribuire a rendere i commenti Instagram più “amichevoli”.

Arrivano i Non mi piace su Instagram: solo una delle tante ultime novità della piattaforma

Come notato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, il nuovo pulsante Non Mi piace è costituito da una semplice freccia rivolta al basso, talmente minimale da non sembrare neanche un bottone.

Questo tipo di soluzione non è di certo una novità nel contesto dei social. Reddit, per esempio, adotta un sistema di visibilità basato proprio dal rapporto tra mi piace e non mi piace. Anche YouTube propone un bottone di questo tipo, anche se rispetto al passato non mostra più il numero di dislike. Anche X, a quanto pare, potrebbe presto adottare un sistema simile.

Per Instagram, questa introduzione è solo una delle tante novità di questo periodo. Quella che ha fatto maggiormente discutere è, senza ombra di dubbio, il passaggio dal sistema di moderazione in mano ai fact-checker alle Community Notes, con un sistema che ricorda da vicino quanto già proposto da X.

Meta si sta concentrando anche sui creator, fornendo nuovi strumenti e soluzioni in grado di rendere la piattaforme più comoda per i creator.