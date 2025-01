Anche Instagram saluta i fact-checker e passa alle Community Notes

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, ha promesso un radicale cambiamento nella gestione delle piattaforme di Meta.

Dal sistema di moderazione basato sui fact-checker, considerato da Zuckerberg come troppo influenzato dalle idee politiche dei moderatori, si sta gradualmente passando alle Community Notes. Quest’ultima soluzione, molto più snella, è nata su X e sarà presto applicata anche all’intero universo Meta.

Secondo l’informatore Alessandro Paluzzi, anche Instagram adotterà nel prossimo futuro questo nuovo modus operandi. Stando a quanto già visto su Threads, le note dovrebbero risultare anonime, giocando sui grandi numeri per offrire maggiore autonomia alla community.

Ciò non significa che gli utenti Threads e Instagram saranno abbandonati del tutto a loro stessi. I moderatori interverranno solo nelle situazioni controverse o comunque con un numero elevato di note.

Anche Instagram seguirà il percorso già intrapreso da Meta con Threads

I primi test delle Community Notes su Threads, avvenuti nel contesto degli Stati Uniti, potrebbero essere presto ampliate sia al resto del mondo che ad altri social. Al momento attuale, non è dato sapere se l’Unione Europea accetterà questo nuovo sistema o andrà in aperto contrasto con Meta.

Secondo la compagnia, il lancio delle Community Notes su Instagram sarà graduale è dovrebbe avvenire con un lungo processo, che inizierà in questi mesi e potrebbe richiedere tutto l’anno e forse anche di più. Il nuovo metodo di operazione non è l’unica novità che riguarda questo social network. Giusto un mese fa, per esempio, è stata introdotta la possibilità di effettuare ricerche per parole chiave tra i messaggi privati.

Un paio di settimane fa, invece, è stato annunciato l’addio ai filtri di bellezza: un chiaro segnale che Instagram sta cercando di evolvere, apportando cambiamenti sotto diversi punti di vista.