Instagram: nuovi strumenti per salvare i minori dalla sextortion, ecco cos'è

Tenere al sicuro i propri utenti è sicuramente una delle priorità di Meta e delle sue app social che ad oggi sono le più famose al mondo. Con questi nuovi aggiornamenti che stanno arrivando man mano, il colosso di Zuckerberg prevede di rendere la vita difficile ai potenziali truffatori che prendono di mira gli adolescenti su Instagram.

La celebre app dedicata principalmente alle foto, comincerà ora ad utilizzare nuovi strumenti che tenteranno in ogni modo di tenere al sicuro i minori. Questo obiettivo è quello principale ormai da anni e con questa mossa ora Instagram dimostra di avere realmente a cuore la situazione

Instagram: ecco gli strumenti che eliminano il rischio di sextortion per i minori

Secondo quanto riportato infatti, tutte le richieste di follow che proverranno da account equivoci (pochi follower, immagini non veritiere ecc.) direttamente alle cartelle spam delle potenziali vittime. In alcuni casi estremi si provvederà addirittura a bloccare tali profili. Oltre a questo, Instagram sta anche testando una sorta di notifica che avvisa gli adolescenti quando ricevono un messaggio da un account sospetto, soprattutto se proviene da un paese diverso.

Perfetto, tutto sembra essere a prova di truffa, ma cosa succederebbe nel caso in cui qualche malintenzionato seguisse già da prima il ragazzino di turno? Semplice: Meta, e dunque anche Instagram, potrà rilevare quell’account ambiguo che segue l’adolescente, impedendogli di vedere i follower o di controllare eventuali tag collegati alle foto della vittima. Sebbene la società non riveli esattamente come identifica gli account “potenzialmente truffatori”, un portavoce ha affermato di considerare fattori come l’età dell’account e se condivide follower reciproci con l’adolescente con cui sta cercando di connettersi.

Oltre a tutto questo, Meta sta intensificando gli sforzi per fermare la condivisione di immagini intime. Instagram ora impedirà agli utenti di acquisire screenshot o registrazioni di schermate di immagini inviate tramite DM tramite la funzione di messaggistica temporanea dell’app e queste immagini non saranno accessibili nemmeno dalla versione web di Instagram. L’app sta inoltre distribuendo a tutti gli adolescenti la sua funzionalità di “protezione dalla nudità“: questo strumento sfoca automaticamente tutte le immagini con nudità rilevate condivise nei messaggi in direct.