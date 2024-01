Intel porterà il PC dotato di AI sulle automobili

Intel ha recentemente annunciato un nuovo chip incentrato sull’intelligenza artificiale per il settore automobilistico. Questo viene descritto come “il system-on-chip per veicoli software-fined di prima generazione potenziato dall’intelligenza artificiale”. Intel ha inoltre annunciato l’acquisizione di una società di gestione dell’energia e un nuovo impegno per standardizzare l’alimentazione delle batterie per i veicoli elettrici. Intel è impegnata in una corsa con NVIDIA e AMD per conquistare il mercato dei processori e altri dispositivi hardware necessari per alimentare il boom dell’intelligenza artificiale. Le aziende competono anche nel settore automobilistico, alimentate dalla convinzione che l’auto sarà la prossima grande piattaforma software. Come affermato dal vicepresidente e direttore generale di Intel Automotive, Jack Weast, nel corso del CES 2024, “I nuovi chip automobilistici di Intel sono progettati per migliorare le esperienze in auto, come la navigazione, gli assistenti vocali e i controlli del veicolo”.

Intel: Zeekr la prima auto a montare il nuovo hardware AI dell’azienda

La prima azienda che installerà questi chip nei suoi veicoli è Zeekr, il sottomarchio di veicoli elettrici della cinese Geely (società madre di Volvo). Il primo veicolo Zeekr dotato di hardware AI di Intel verrà lanciato entro la fine dell’anno. L’azienda mira a introdurre una “famiglia” di sistemi su chip (SoC) per questi futuri veicoli definiti dal software (SDV), con la prima implementazione alla fine del 2024. Intel non ha citato altri partner oltre a Zeekr, ma ha affermato che è in trattative attive con vari OEM (produttori di apparecchiature originali). Intel afferma che i suoi SoC sono presenti in 50 milioni di auto in circolazione e alimentano display di infotainment e quadri strumenti del cruscotto. A partire da Zeekr, l’azienda dimostrerà alle singole case automobilistiche che i suoi chip potenziati dall’intelligenza artificiale possono aiutare a inaugurare una nuova era di veicoli definiti dal software.

Intel ha grandi piani per il futuro. L’azienda promette infatti che i veicoli dotati di chip AI di Intel avranno assistenti vocali migliori, capacità di videoconferenza migliorate e opzioni di videogiochi per i passeggeri dei sedili posteriori. Un’altra possibilità sono funzionalità di sicurezza migliorate, come i sistemi di monitoraggio del conducente per la guida a mani libere. Come ricorda Weast, un’auto dotata del sistema AI Intel potrebbe persino “abilitare in modo proattivo” le funzionalità di sicurezza che il conducente ha già disattivato. Per quanto riguarda le batterie per le auto, la società sta acquisendo Silicon Mobility SAS. Si tratta di un’azienda di silicio e software per il settore automobilistico che progetta, sviluppa e implementa SoC per la gestione dell’energia dei veicoli elettrici. L’obiettivo è aiutare i veicoli elettrici a passare dalle batterie di prima generazione – pesanti, costose e ricche di minerali – a qualcosa di più leggero e facile da gestire.