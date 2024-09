Intel prepara i nuovi Royal Core e Cobra Core: performance ed efficienza

Intel stava lavorando sulle future generazioni di chip Royal Core e Cobra Core già dal 2023. Oggi arrivano le prime conferme, con l’ingegner Jose Emmatty che conferma l’obiettivo del nuovo progetto: sviluppare e realizzare una nuova architettura per processori Intel x86 in grado di offrire una migliore efficienza energetica e prestazioni superiori rispetto ai concorrenti.

Lion Cove è il nome in codice dell’architettura utilizzata per i P-core nei recenti processori Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) e nei Core Ultra 200 (Arrow Lake). Sarà anche il principale cavallo di battaglia dei processori server P-core Xeon 7.

Sebbene la società guidata da Pat Gelsinger abbia deciso di accantonare la tecnologia Hyper Threading su Lion Cove, la nuova microarchitettura promette di raddoppiare il valore IPC (istruzioni per ciclo di clock) rispetto ai precedenti Raptor Lake dei processori di 13esima e 14esima generazione.

Intel Royal Core e Cobra Core: i successori di Lion Cove

Stando a quanto rivelato da Emmatty, i Royal Core si concentreranno sia sulle prestazioni che sulla riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo di Intel è, evidentemente, quello di immettere sul mercato una microarchitettura che possa davvero competere con i rivali ARM-based. Si pensi ai Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus oltre che agli Apple Silicon della serie M.

Dopo ormai cinque anni di utilizzo della denominazione “Cove” (a partire da Sunny Cove…), la transizione verso Royal Core e Cobra Core è il segnale di un cambiamento importante e radicale.

La prima iterazione di Royal Core alimenterà la microarchitettura Nova Lake di Intel, che succede a Lunar Lake. Una versione leggermente aggiornata dello stesso core, nome in codice Royal Core 1.1, fungerà da base per la microarchitettura Beast Lake, che probabilmente rientra nella discendenza di Arrow Lake.

Vi sarebbe poi il progetto Cobra Core, un core che raccoglierà il testimone da Royal Core, sebbene il nome in codice della sua microarchitettura di riferimento non sia stato rivelato.

Microarchitetture come Beast Lake e la successiva che implementa Cobra Core sono programmate per molto più avanti. Non ci aspettiamo che vedano la luce almeno fino al 2026-2027, nella migliore delle ipotesi.