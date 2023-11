Intelligenza artificiale che conosce i fatti recenti: ecco i nuovi modelli Perplexity

Tra le principali limitazioni degli attuali modelli LLM (Large Language Models), utilizzati per generare testo a partire dagli input forniti, c’è il problema delle allucinazioni e il fatto che l’intelligenza artificiale spesso fa fatica a fornire informazioni aggiornate e attuali. In generale, i modelli generativi non hanno visibilità sui fatti recentemente accaduti e non hanno quindi alcuna consapevolezza delle notizie di attualità.

Il chatbot Perplexity è uno dei più apprezzati in assoluto: rispetto a ChatGPT, dimostra di avere una maggiore “consapevolezza” dei contenuti più freschi pubblicati in rete e può quindi rispondere a domande che hanno a che fare avvenimenti e novità non troppo indietro nel tempo.

I modelli pplx-7b-online e pplx-70b-online rendono l’intelligenza artificiale più consapevole dell’attualità

Con la presentazione dei nuovi modelli pplx-7b-online e pplx-70b-online, Perplexity modifica alla radice il concetto di modello generativo incapace di fornire risposte attuali e aggiornate.

Entrambi i modelli sono costruiti a partire dalle base di mistral-7b e llama2-70b: abbiamo abbondantemente parlato di entrambi nelle pagine de IlSoftware.it. L’infrastruttura di ricerca, indicizzazione e crawling sviluppata internamente dagli ingegneri software di Perplexity consente di arricchire i modelli con informazioni rilevanti e aggiornate. Tanto che i nuovissimi pplx-7b-online e pplx-70b-online sono appunto in grado di utilizzare in modo efficace le informazioni estratte dalla rete.

Come funzionano i modelli di Perplexity che conoscono anche i fatti più recenti

Tre criteri principali sono utilizzati per valutare le prestazioni dei modelli di Perplexity:

Helpfulness (Utilità): Quale risposta soddisfa meglio la domanda e segue le istruzioni specificate dall’utente? Factuality (Fattualità): Quale risposta fornisce informazioni accurate senza la presenza di allucinazioni? Freshness (Aggiornamento): Quale risposta contiene informazioni più aggiornate?

I nuovi modelli appena svelati da Perplexity superano OpenAI GPT-3.5 e llama2-70b in tutti e tre i criteri citati, utilizzando valutazioni oggettive proprie degli esseri umani.

Certo, permangono alcuni problemi di fondo che, tuttavia, tenderanno a essere superati con l’utilizzo sempre più intensivo dei modelli stessi. Ci è capitato, ad esempio, che i nuovi modelli di Perplexity non riportassero (a un primo tentativo) un recente risultato sportivo, che facessero informazioni sciocche o che mal interpretassero delle classifiche. Utilizzando l’italiano, inoltre, il modello tende occasionalmente a restituire errori grammaticali o a formulare costruzioni delle frasi poco convincenti.

Come mettere alla prova i nuovi modelli

Se anche voi voleste provare i nuovi modelli generativi, è sufficiente fare riferimento al Perplexity Labs Playground. Il menu a tendina in basso a destra consente di selezionare il LLM che si preferisce utilizzare: quelli che presentano il suffisso “online” nel nome sono ovviamente progettati per avere maggiore visibilità sui contenuti recenti, fatti di cronaca compresi. I riferimenti “7b” e “70b” indicano il numero di miliardi di parametri utilizzati da Perplexity nella fase di addestramento.

Una volta inserita nel campo Ask anything la descrizione di ciò che si desidera ottenere, i modelli iniziano subito l’elaborazione dell’input fornendo anche alcuni dati statistici come il numero di token utilizzati, il tempo necessario per il computing (espresso in token per secondo) e la durata dell’operazione.

Disponibilità delle API per l’integrazione nei propri progetti

Le nuove pplx-api, messe a disposizione da Perplexity, consentono di collegare i modelli generativi con le proprie applicazioni. Gli sviluppatori possono quindi avvalersi delle apposite API (Application Programming Interfaces) per arricchire le proprie applicazioni di funzionalità evolute basate sull’intelligenza artificiale.

Con pplx-api il programmatore può accedere anche ai modelli pplx-7b-online e pplx-70b-online per generare risposte a domande specifiche. Grazie alla natura “online” di questi modelli, l’API consente di sfruttare conoscenze aggiornate acquisite dalla rete per rispondere in modo più preciso e attuale.

Gli utenti del piano Perplexity Pro possono beneficiare di 5 dollari di credito gratuito ogni mese, utili per provare le potenzialità delle API e dei modelli. Il prezzo del canone vero e proprio, invece, varia a seconda del volume di dati elaborato: si parte da 7 e 28 centesimi, rispettivamente in input e output, per 1 milione di token nel caso del modello più leggero da 7 miliardi di parametri.

Nel caso dei più recenti modelli “online”, invece, Perplexity non applica alcun costo per la gestione dei token in input mentre chiede 5 dollari ogni 1.000 richieste e 28 centesimi per 1 milione di token prodotti in output.

