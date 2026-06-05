Internet a casa con Iliad: bastano 22,99 €/mese, anche per chi non è raggiunto dalla fibra

Iliad è oggi un punto di riferimento del settore della telefonia mobile ma sta crescendo, sempre di più, anche per quanto riguarda la rete fissa. L’offerta fibra dell’operatore permette di sfruttare la rete FTTH fino a 5 Gigabit con un prezzo ridotto a 22,99 euro al mese per sempre, per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese.

In aggiunta, da questa settimana, è disponibile anche la nuova 5G BOX Casa, la prima offerta FWA dell’operatore, pensata per chi non è raggiunto dalla fibra ottica. La connessione arriva a 300 Mbps e il costo è sempre di 22,99 euro al mese, per clienti Iliad mobile. Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto. Tutte le promo non prevedono vincoli o costi nascosti.

Una doppia promo per la connessione Internet a casa

Con Iliad è ora possibile accedere a Internet da casa con un costo di:

22,99 euro al mese per clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese

per clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese 26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti

Sono disponibili due diverse tecnologie:

la fibra FTTH fino a 5 Gigabit in download (fino a 1 Gigabit nelle Aree bianche)

(fino a 1 Gigabit nelle Aree bianche) la rete wireless FWA fino a 300 Mbps, con una copertura capillare del territorio nazionale, soprattutto nelle aree dove non c’è la fibra

Si tratta di un modo ottimo per poter navigare ad alta velocità da casa. Con un’offerta da 9,99 euro al mese per la telefonia mobile e un abbonamento per la linea fissa da 22,99 euro al mese, quindi, è possibile scegliere Iliad con una spesa complessiva di 32,98 euro al mese per fisso e mobile. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione della linea fissa.

Credit immagini: Iliad