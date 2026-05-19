Internet all'estero? Le eSIM di Airalo sono in offerta flash (-15%)

Per restare connessi all’estero basta attivare una eSIM internazionale prima di mettersi in viaggio. Si tratta di un modo semplice e conveniente per i viaggiatori che non intendono avere problemi durante un viaggio all’estero e che vogliono avere dei Giga disponibili fin dall’arrivo.

La soluzione giusta è rappresentata da Airalo che mette a disposizione degli utenti la possibilità di attivare una eSIM con tanti Giga da usare all’estero, con possibilità di scegliere un Paese ben preciso oppure optare per SIM regionali o globali.

Per tutti gli utenti che attivano oggi un piano eSIM con Airalo c’è una promo extra da sfruttare. Grazie al codice ESIMTECH15, infatti, è ora possibile ottenere il 15% di sconto sul costo del piano desiderato.

La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Airalo, qui di sotto. L’acquisto del piano eSIM può avvenire subito. L’attivazione effettiva avverrà quando lo smartphone si connetterà a una rete compatibile, nel Paese per cui è stato selezionato il piano eSIM.

La procedura per attivare una eSIM Airalo

Bastano pochi minuti per attivare una eSIM con Airalo. Per prima cosa, è necessario raggiungere il sito dell’operatore, seguendo il link qui di sotto. Successivamente, tramite il motore di ricerca presente in home page, è possibile individuare il piano desiderato, selezionando il Paese o la regione che sarà la meta del proprio viaggio. Sono disponibili anche SIM globali.

Completato anche questo passaggio, bisognerà individuare il piano eSIM da attivare, considerando Giga inclusi, durata e costo. Con il codice ESIMTECH15 c’è sempre uno sconto extra del 15%. A questo punto è sufficiente attivare il piano desiderato e installare la SIM sul proprio smartphone. La partenza del piano dati avverrà al momento del collegamento con una rete compatibile (tutti i dettagli in merito sono disponibili nella sezione assistenza del sito di Airalo).