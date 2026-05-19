Luce e gas a prezzo fisso: lo scudo contro i rincari in bolletta arriva da Octopus

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas ed evitare i rincari improvvisi dei prezzi dell’energia che potrebbero colpire il mercato all’ingrosso, la soluzione giusta è rappresentata dall’attivazione di un’offerta luce e gas a prezzo fisso. Si tratta di una soluzione che blocca il costo dell’energia, garantendo la possibilità di sfruttare condizioni di fornitura definite per un lungo periodo di tempo.

La promo giusta arriva da Octopus Energy che propone ai nuovi clienti la possibilità di attivare Octopus Fissa 12M, una soluzione con prezzo fisso per 12 mesi. Con questa promo, il prezzo è fissato a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas. Da segnalare che Octopus garantisce anche una quota fissa contenuta, con un valore pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. Per completare l’attivazione online della promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo.

Le condizioni dell’offerta di Octopus

Per chi sceglie Octopus Fissa 12M, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1298 €/kWh , con una quota fissa di 6 euro al mese

, con una quota fissa di Gas naturale: prezzo fisso a 0,53€/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione. L’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili al 100%.

Le offerte di Octopus non prevedono costi iniziali e vincoli e sono disponibili tramite una veloce procedura di attivazione online, accessibile dal box qui di sotto.