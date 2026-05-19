Luce e gas a prezzo fisso: lo scudo contro i rincari in bolletta arriva da Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari e risparmiando. Ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 19 mag 2026
Luce e gas a prezzo fisso: lo scudo contro i rincari in bolletta arriva da Octopus
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Per  dare un taglio alle bollette di luce e gas ed evitare i rincari improvvisi dei prezzi dell’energia che potrebbero colpire il mercato all’ingrosso, la soluzione giusta è rappresentata dall’attivazione di un’offerta luce e gas a prezzo fisso. Si tratta di una soluzione che blocca il costo dell’energia, garantendo la possibilità di sfruttare condizioni di fornitura definite per un lungo periodo di tempo.

La promo giusta arriva da Octopus Energy che propone ai nuovi clienti la possibilità di attivare Octopus Fissa 12M, una soluzione con prezzo fisso per 12 mesi. Con questa promo, il prezzo è fissato a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,53 €/Smc per il gas. Da segnalare che Octopus garantisce anche una quota fissa contenuta, con un valore pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. 

Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. Per completare l’attivazione online della promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Le condizioni descritte sono valide solo per un breve periodo.

Attiva qui l’offerta di Octopus

octopus energy logo

Le condizioni dell’offerta di Octopus

Per chi sceglie Octopus Fissa 12M, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1298 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo fisso a 0,53€/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione. L’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili al 100%.

Le offerte di Octopus non prevedono costi iniziali e vincoli e sono disponibili tramite una veloce procedura di attivazione online, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Incidente colossale: fuga di chiavi digitali colpisce CISA, agenzia cybersecurity
Business

Incidente colossale: fuga di chiavi digitali colpisce CISA, agenzia cybersecurity
Microsoft dice addio agli SMS e punta tutto sulle passkey per l'accesso a Windows 11
Identità digitale

Microsoft dice addio agli SMS e punta tutto sulle passkey per l'accesso a Windows 11
Offerta a tempo: Office 2021 e Windows 11 Pro a vita, a partire da 12€!
Office

Offerta a tempo: Office 2021 e Windows 11 Pro a vita, a partire da 12€!
Windows 11, Microsoft ammette l'errore: il tasto Copilot ha rotto i flussi di lavoro
IA

Windows 11, Microsoft ammette l'errore: il tasto Copilot ha rotto i flussi di lavoro
Link copiato negli appunti