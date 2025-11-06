Internet ovunque nel mondo con la nuova eSIM di Saily

Tra aeroporti, hotel e spostamenti continui, le tradizionali SIM fisiche mostrano i loro limiti: costi di roaming elevati, attivazioni complicate e poca flessibilità. Da questa esigenza nasce Saily, l’innovativo servizio di eSIM creato dal team di NordVPN, pensato per garantire connessioni rapide, sicure e sostenibili in ogni parte del mondo.Con Saily, basta scaricare l’app, scegliere il Paese di destinazione e attivare il piano dati in pochi secondi. Niente più schede da sostituire o negozi da cercare: il tuo smartphone è pronto a navigare appena atterri.

Dati globali e sicurezza integrata

Saily eredita l’affidabilità e la protezione tipiche dei servizi NordVPN, leader mondiale nella cybersecurity. Oltre a fornire piani dati in oltre 200 destinazioni, offre funzioni avanzate come blocco degli URL dannosi, risparmio dati tramite filtro anti-pubblicità e posizioni virtuali in più di 115 Paesi. Questo significa connettersi ovunque, riducendo i rischi legati alle reti pubbliche e preservando la privacy.

Piani flessibili, prezzi accessibili

Con tariffe a partire da 2,99 dollari, Saily propone piani locali, regionali o globali, con velocità che raggiungono i 100 Mbps. I viaggiatori possono scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze — da un breve weekend a un viaggio intercontinentale — e ricevere notifiche automatiche quando il consumo dati supera l’80% del piano. L’attivazione è immediata: basta un QR code, nessun intervento manuale o cambio di SIM.

Sostenibilità e semplicità d’uso

Oltre alla praticità, Saily rappresenta un passo avanti anche in termini di sostenibilità. Le eSIM eliminano l’uso di plastica e metalli rari, riducendo gli sprechi legati alle SIM fisiche. La gestione è completamente digitale: una sola eSIM può essere utilizzata per più viaggi e aggiornata direttamente dall’app, senza dover acquistare nuove schede. Il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, pronto ad assistere in ogni situazione. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.