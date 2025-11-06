Internet ovunque nel mondo con la nuova eSIM di Saily

Saily, creata dal team di NordVPN, offre eSIM globali con connessione istantanea, sicurezza avanzata e piani flessibili in oltre 200 destinazioni. Addio roaming, benvenuta libertà digitale.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 6 nov 2025
Internet ovunque nel mondo con la nuova eSIM di Saily

Tra aeroporti, hotel e spostamenti continui, le tradizionali SIM fisiche mostrano i loro limiti: costi di roaming elevati, attivazioni complicate e poca flessibilità. Da questa esigenza nasce Saily, l’innovativo servizio di eSIM creato dal team di NordVPN, pensato per garantire connessioni rapide, sicure e sostenibili in ogni parte del mondo.Con Saily, basta scaricare l’app, scegliere il Paese di destinazione e attivare il piano dati in pochi secondi. Niente più schede da sostituire o negozi da cercare: il tuo smartphone è pronto a navigare appena atterri.

Attiva la tua eSim con Saily

Dati globali e sicurezza integrata

Saily eredita l’affidabilità e la protezione tipiche dei servizi NordVPN, leader mondiale nella cybersecurity. Oltre a fornire piani dati in oltre 200 destinazioni, offre funzioni avanzate come blocco degli URL dannosi, risparmio dati tramite filtro anti-pubblicità e posizioni virtuali in più di 115 Paesi. Questo significa connettersi ovunque, riducendo i rischi legati alle reti pubbliche e preservando la privacy.

Piani flessibili, prezzi accessibili

Con tariffe a partire da 2,99 dollari, Saily propone piani locali, regionali o globali, con velocità che raggiungono i 100 Mbps. I viaggiatori possono scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze — da un breve weekend a un viaggio intercontinentale — e ricevere notifiche automatiche quando il consumo dati supera l’80% del piano. L’attivazione è immediata: basta un QR code, nessun intervento manuale o cambio di SIM.

Sostenibilità e semplicità d’uso

Oltre alla praticità, Saily rappresenta un passo avanti anche in termini di sostenibilità. Le eSIM eliminano l’uso di plastica e metalli rari, riducendo gli sprechi legati alle SIM fisiche. La gestione è completamente digitale: una sola eSIM può essere utilizzata per più viaggi e aggiornata direttamente dall’app, senza dover acquistare nuove schede. Il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, pronto ad assistere in ogni situazione. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

La Cina spinge i chip AI domestici: quali rischi per i produttori occidentali?
Attualità

La Cina spinge i chip AI domestici: quali rischi per i produttori occidentali?
Octopus annuncia le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso valide fino al 18 novembre
Offerte

Octopus annuncia le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso valide fino al 18 novembre
Wikipedia si spacca sul genocidio di Gaza
Attualità

Wikipedia si spacca sul genocidio di Gaza
Project Suncatcher: Google porta i data center AI nello spazio
Attualità

Project Suncatcher: Google porta i data center AI nello spazio
Link copiato negli appunti