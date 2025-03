Internet ultra veloce con Iliad Box: offerta fibra a 21,99€/mese per sempre

Iliad Box è l’offerta di Iliad che mette a disposizione una connessione in fibra ottica senza compromessi, ideale per chi cerca velocità, stabilità e soprattutto trasparenza nei costi. L’offerta, dedicata agli utenti mobile che hanno sottoscritto una promo da 9,99€ o 11,99€, propone la fibra ultraveloce a soli 21,99 euro al mese per sempre, con uno sconto di 4 euro rispetto alla tariffa standard di 25,99 euro al mese. Per un risparmio annuo totale di 48€. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad, così verifichi anche la copertura.

Iliad Box è la fibra perfetta per lo streaming e lo smart working

La tecnologia utilizzata è la FTTH EPON, che garantisce fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, oppure la FTTH GPON con prestazioni di 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload. Questi numeri si traducono in un’esperienza di navigazione fluida, perfetta per lo streaming, il lavoro da remoto, il gaming e l’utilizzo contemporaneo di più dispositivi senza interruzioni o rallentamenti.

Nel prezzo sono incluse anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani, oltre che verso diverse destinazioni internazionali. L’offerta prevede l’uso dell’Iliadbox, un dispositivo Wi-Fi 7 avanzato, che permette di sfruttare al massimo la velocità della fibra ottica.

Con Iliad Box non ci sono costi nascosti: l’attivazione è gratuita e la tariffa resta bloccata nel tempo. Per attivare l’offerta basta verificare la copertura direttamente sul sito ufficiale di Iliad, inserendo il proprio indirizzo per sapere immediatamente se la fibra è disponibile nella propria zona.

Insomma, se cerchi una connessione affidabile, potente e con un prezzo chiaro e fisso, l’Iliad Box è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta a 21,99€/mese per sempre, attiva subito la fibra ottica di Iliad e inizia a navigare alla massima velocità senza brutte sorprese in bolletta.