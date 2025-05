Internxt con l'85% di sconto è un vero affare: ecco cosa offre

Internxt ti offre un’opportunità unica: acquistare un piano cloud a vita con uno sconto dell’85%, rendendo questo servizio ancora più conveniente per proteggere i tuoi file.

Questo cloud storage ti permette di conservare foto, video e documenti in modo sicuro e facile, con una protezione avanzata. Grazie a questa promozione di Internxt, pagherai una sola volta per avere accesso a uno spazio di archiviazione personalizzato e sicuro, senza dover affrontare pagamenti ricorrenti. Se scegli il piano più richiesto, quello Definitivo, avrai 5TB di spazio a soli 435€, anziché i 2900€ richiesti normalmente.

Tutte le caratteristiche principali di Internxt

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità per Internxt, che utilizza una crittografia end-to-end con tecnologia zero-knowledge AES-256, il che significa che nessuno, nemmeno Internxt, può accedere ai tuoi file. Inoltre, la piattaforma è pronta per le sfide future grazie alla crittografia post-quantistica.

Offri anche una VPN illimitata e ultraveloce, server distribuiti in Europa e Nord America, e un antivirus integrato per proteggere i tuoi dispositivi locali. Il servizio include anche il backup automatico e la possibilità di condividere i tuoi file in modo sicuro tramite link protetti, oltre a supportare WebDAV, CLI e Rclone per gli utenti avanzati e le aziende. Il tutto è conforme al GDPR, con una verifica indipendente da Securitum per garantire la massima sicurezza.

Con un pagamento una tantum, avrai accesso a una protezione permanente senza preoccuparti di rinnovi futuri. Inoltre, se desideri, potrai sempre effettuare un upgrade in qualsiasi momento. Questa offerta è disponibile per i nuovi utenti o per chi ha già un account gratuito, e include una garanzia di rimborso entro 30 giorni nel caso in cui non fossi soddisfatto del servizio.

Approfitta di questa offerta: vai sul sito di Internxt e inizia a salvare in modo sicuro i tuoi dati e foto sul cloud, una volta per tutte, e scopri come questo tool può semplificarti la vita digitale.