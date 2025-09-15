Internxt: il cloud che custodisce i tuoi ricordi per tutta la vita, senza abbonamento

Cosa succederebbe se domani il tuo computer si rompesse? O se un virus cancellasse in un attimo le foto di famiglia, i video delle vacanze o i documenti di lavoro più importanti? La soluzione è semplice: serve un posto extra sicuro, permanente e inattaccabile. Ed è proprio quello che offre Internxt con i suoi piani cloud “a vita”.

La verità è che, spesso, conserviamo tutto in un solo dispositivo, senza pensare che può sparire da un momento all’altro. Ecco perché attivare un servizio cloud è estremamente importante!

Un archivio eterno, con un solo pagamento

Con Internxt non devi più preoccuparti di rinnovi annuali o abbonamenti che pesano sul portafoglio. Paghi una sola volta e ottieni spazio cloud crittografato e sicuro per sempre, fino a 5 TB.

Per esempio, il piano da 5 TB costa solo 435 € invece di 2900 €. Un risparmio dell’85% per garantirti uno spazio digitale che non scade mai. E se cambi idea, hai anche 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso completo. Internxt non è solo spazio: è una cassaforte digitale costruita per proteggere ciò che conta davvero.

Crittografia avanzata (post-quantistica e zero-knowledge) – nessuno, nemmeno l’azienda, può accedere ai tuoi file.

VPN integrata – per navigare in anonimato e senza tracciamenti.

Antivirus incluso – proteggi i tuoi dispositivi dalle minacce online.

Condivisione sicura – invia file protetti da password e controlla chi può accedervi.

Le foto dei tuoi figli, i video dei momenti più belli, i contratti di lavoro, le copie dei documenti: tutto questo rappresenta la tua vita digitale. Non affidarla al caso. Con Internxt sai che resterà sempre lì, al sicuro, indipendentemente da cosa accada ai tuoi dispositivi. Un solo pagamento. Zero pensieri. Un archivio eterno per i tuoi ricordi e i tuoi file più importanti. Approfitta subito dell’85% di sconto e metti al sicuro ciò che non ha prezzo: i tuoi ricordi.