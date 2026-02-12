Internxt lancia il cloud a vita scontato dell'87%: fino a 5 TB per sempre

Chi desidera archiviare file online in tutta sicurezza e senza i vincoli di un abbonamento mensile può approfittare della nuova iniziativa di Internxt dedicata ai piani lifetime.

L’offerta consente di acquistare spazio cloud con pagamento una tantum, evitando qualsiasi rinnovo periodico e mantenendo l’accesso ai propri dati nel tempo. Con la promo attuale, lo sconto arriva fino all’87% sui vari tagli disponibili.

Detto ciò, andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche e funzionalità di Internxt.

Spazio cloud a vita con sicurezza avanzata e pagamento unico: alla scoperta di Internxt

La promozione coinvolge tutte le soluzioni lifetime proposte dal servizio, che permettono di ottenere fino a 5 TB di archiviazione con sconti fino all’87%. I piani attualmente disponibili includono:

1 TB a 247 euro ;

; 3 TB a 377 euro ;

; 5 TB a 507 euro.

Una volta completato l’acquisto, lo spazio diventa subito utilizzabile e resta attivo senza costi ricorrenti. Il modello proposto da Internxt permette, nel lungo periodo, di ridurre le spese rispetto agli abbonamenti tradizionali, eliminando canoni mensili o annuali.

Internxt integra inoltre diverse funzioni pensate per la protezione dei file, tra cui sistemi di crittografia che aiutano a mantenere al sicuro documenti e dati personali. E ancora: antivirus, VPN, funzionalità per le riunioni di lavoro e tool di pulizia Cleaner.

L’offerta include anche 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate senza interessi tramite PayPal.

Per chi vuole testare il servizio prima di acquistare, è disponibile anche un piano gratuito con 1 GB di spazio cloud. Per approfittare delle offerte del momento basta andare sulla pagina dedicata sul sito di Internxt.