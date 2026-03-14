Internxt Lifetime in offerta: il cloud più privato al mondo scontato fino all'87%

Pagare ogni mese per conservare i propri file online è ormai un’abitudine talmente diffusa da sembrare normale. Ma normale non vuol dire conveniente. Internxt la pensa diversamente: con i suoi piani Lifetime, il cloud si compra una volta sola e si usa per sempre, e in questo momento con uno sconto che arriva fino all’87% sul prezzo di listino. Un’occasione difficile da ignorare, soprattutto per chi tiene alla privacy dei propri dati tanto quanto al portafoglio.

Internxt Lifetime: tre piani, pagamento unico, privacy totale

L’offerta attuale prevede tre livelli: il piano Essential da 1 TB a 380€ invece di 1.900€, il piano Premium da 3 TB a 580€ invece di 2.900€, e il piano Ultimate da 5 TB a 780€ invece di 3.900€, tutto con un unico pagamento, senza rinnovi, senza sorprese. Più spazio scegli, più risparmi: con l’Ultimate ottieni l’intera suite di funzionalità avanzate al prezzo più basso in assoluto.

Ma Internxt non è solo spazio. Tutti i piani integrano crittografia post-quantistica e crittografia a conoscenza zero, due tecnologie che garantiscono una privacy totale: solo tu puoi accedere ai tuoi dati, nemmeno Internxt può vederli. La piattaforma è inoltre open source, il codice è pubblico su GitHub e verificabile da chiunque — e conforme alle normative GDPR ed è stata testata indipendentemente da Securitum, leader europeo nel penetration testing. Cosa ci fai con tutto questo spazio sicuro? Puoi archiviare il backup delle foto dello smartphone, i documenti di lavoro più sensibili, i progetti creativi, i video di famiglia, tutto accessibile da qualsiasi dispositivo, su Windows, macOS, Linux, iOS e Android. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate senza interessi, oltre a un piano gratuito con 1 GB per chi vuole testare il servizio prima di acquistare. Non perdere questa offerta: scegli il tuo piano Internxt Lifetime e paga una volta sola per sempre, con l’87% di sconto!