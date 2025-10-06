Internxt, lo spazio cloud fino a 5 TB è in sconto dell'85%

Sei alla ricerca di un cloud storage dove archiviare i tuoi file in sicurezza? Internxt è ciò che fa al caso tuo. Questo software mette a disposizione uno spazio sicuro in cui trasferire documenti, foto e video per liberare spazio nel tuo PC o smartphone.

Non solo: i suoi piani Premium ora in sconto dell’85% includono strumenti di protezione della privacy e sicurezza online. Andiamo a scoprire cosa offre Internxt.

Internxt è in sconto dell’85%: ecco perché dovresti averlo subito

Come dicevamo, Internxt è più di un semplice spazio cloud, dal momento che integra strumenti extra avanzati. In primis, la VPN illimitata per navigare senza restrizioni da qualunque parte del mondo, poi c’è un’antivirus, l’autenticazione a due fattori e il monitoraggio delle credenziali nel dark web.

In più, Internxt ha due qualità che non tutti i servizi di questo tipo vantano: ha sede in Europa (quindi opera in conformità con il GDPR) ed è completamente open source. Quest’ultima caratteristica assicura massima trasparenza e controllo agli utenti, che siano privati o aziende.

I piani che propone Internxt sono tre:

Essenziali (1 TB) a 195€ invece di 1300€ una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA;

una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA; Premium (3 TB) a 285€ invece di 1900€ , con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione;

, con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione; Definitivo (5 TB) a 435€ invece di 2900€, che include tutte le funzionalità presenti e quelle future, come la mail cifrata e le videochiamate protette.

In tutto questo, Internxt è a vita: i suoi piani non sono in abbonamento, li acquisti e saranno tuoi per sempre. Con una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Per ulteriori dettagli e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Internxt.