Internxt Privacy Suite: Cloud, VPN e Antivirus crollano dell'85% (Promo Natale)

Con Internxt puoi avere un piano completo per la tua privacy e la protezione dei tuoi dispositivi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 17 dic 2025
Internxt lancia le offerte di Natale e sono davvero molto interessanti perché ti propone, con uno sconto che arriva fino all’85% e la possibilità di partecipare all’estrazione di interessanti carte regalo, un pacchetto completo che include cloud, VPN, antivirus e persino un sistema di email privata. Praticamente, sarà come avere 4 o 5 servizi al prezzo di 1 e con una convenienza strepitosa.

I dettagli dell’offerta

Questa suite completa di privacy e sicurezza online con cui proteggere i tuoi dati e gestire i tuoi contenuti digitali con la massima tranquillità ti permette di scegliere tra tre piani differenti.

Si parte dal Piano Essential, disponibile a 247 euro invece di 1000, che 1TB di spazio di archiviazione crittografato, con crittografia post‑quantistica, a conoscenza zero e autenticazione a due fattori. Tra i servizi inclusi avrai backup del computer, condivisione file protetta da password e versioning dei documenti. Puoi vincere una carta regalo dal valore di 100 euro.

La soluzione di mezzo si chiama Piano Premium, a 377 euro invece di 2900, che amplia la capacità a 3TB di storage crittografato e aggiunge funzioni di collaborazione: inviti, condivisione e lavoro di gruppo, sempre con crittografia avanzata e backup automatico. Con questo piano puoi anche vincere una Carta Regalo da 300 euro.

Infine, il piano Ultimate, a 507 euro invece di 3900, è la soluzione definitiva: 5TB di spazio crittografato, con tutte le funzioni di sicurezza e collaborazione, più il supporto a CLI, WebDav, NAS e Rclone, per integrare Internxt con sistemi professionali. Include inoltre servizi aggiuntivi come VPN crittografata, Antivirus, Cleaner, Meet e Mail, rendendolo un ecosistema completo per la protezione e la gestione dei tuoi dati. Con questo piano puoi vincere una Carta Regalo da 1.000 euro.

Non ti rimane che scegliere la soluzione più congeniale alle tue esigenze.

