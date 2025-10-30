IONOS Web Hosting: 1 anno gratis per il tuo sito

IONOS offre web hosting veloce, sicuro e 100% europeo con dominio, SSL e assistenza italiana inclusi. Attiva ora il piano Plus e ottieni un anno gratis.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 30 ott 2025
IONOS Web Hosting: 1 anno gratis per il tuo sito

Vuoi un sito veloce, sicuro e sempre online? Con IONOS Web Hosting puoi far crescere la tua presenza digitale con una soluzione professionale, completa e con la promo in corso è gratis per un anno. Dominio, e-mail e certificato SSL sono inclusi, insieme a prestazioni elevate e un’assistenza italiana attiva 24/7: l’occasione perfetta per trasformare un’idea in un progetto concreto, senza costi iniziali.

Prestazioni garantite e sicurezza europea

IONOS assicura una disponibilità del 99,99% grazie a una rete di data center europei georidondanti. Ogni piano include certificato SSL Wildcard, protezione DDoS e scanner antimalware per proteggere dati e utenti. Tutte le informazioni sono gestite nel rispetto del GDPR, per una sicurezza al 100% europea.

Piani flessibili e trasparenti

L’offerta si adatta a ogni esigenza, dal blog personale al portale aziendale.

  • Standard: 100 GB SSD, dominio e 1 e-mail professionale, da 3 €/mese per 6 mesi.

  • Plus: 200 GB, 2 e-mail e 1 anno gratuito, poi 9 €/mese IVA escl.

  • Premium: 350 GB e risorse 5 volte superiori, a partire da 6 €/mese per 6 mesi.

Tutti i piani includono traffico illimitato, backup automatici e compatibilità con CMS come WordPress, Joomla e Drupal, installabili in un clic.

Supporto italiano 24/7 e consulente personale

Con IONOS non sei mai solo: il servizio clienti è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana. Per chi desidera assistenza dedicata, è disponibile anche un consulente personale con supporto tecnico e strategico su misura.

Tecnologia di nuova generazione per siti più veloci

IONOS utilizza server NVMe SSD di ultima generazione, capaci di offrire tempi di caricamento fino a 3 volte più rapidi rispetto ai dischi tradizionali. Grazie alla Content Delivery Network (CDN) integrata, i contenuti vengono distribuiti in modo intelligente in tutta Europa, garantendo la massima velocità di navigazione ovunque si trovino i visitatori del tuo sito. Un vantaggio concreto per chi vuole scalare il proprio business digitale senza limiti di performance.

Offerta esclusiva: un anno gratis

Attivando oggi il piano IONOS Plus, ottieni 12 mesi di hosting gratuito con un risparmio fino a 120 €. L’offerta, valida fino al 31 dicembre 2025, è una delle più convenienti sul mercato europeo. Per conoscere l’offerta completa di IONOS Web Hosting clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

