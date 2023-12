A poche ore di distanza da iOS 17.2 Apple ha reso disponibile per gli sviluppatori la prima beta della versione 17.3 del sistema operativo per smartphone. Tra le novità introdotte balza subito all’occhio una nuova funzionalità di sicurezza chiamata Protezione del dispositivo rubato (Stolen Device Protection). Questa è stata pensata proteggere i dati degli utenti in caso di furto dell’iPhone.

Per questa feature è stato fondamentale un report della giornalista tech Joanna Stern (con l’aiuto di Nicole Nguyen). La nota firma del Wall Street Journal ha indagato sull’aumento dei furti degli smartphone made-in-Cupertino nei luoghi pubblici, come bar, ristoranti e centri commerciali, e ha fatto luce su una tattica utilizzata molto spesso dai ladri.

Per prima cosa, le vittime vengono osservate mentre inseriscono il codice di sblocco del proprio dispositivo. Poi, una volta messo a segno il furto, il ladro può usare il codice per accedere al dispositivo, cambiare la password dell’ID Apple, disattivare la funzione Dov’è, accedere alle password memorizzate in Portachiavi iCloud e addirittura bloccare l’accesso ai backup iCloud. Insomma, dal report si apprende che un ladro può essenzialmente “rubare tutta la vita digitale” di una persona.

Come Apple protegge i dispositivi rubati: la nuova feature di iOS 17.3

«Questa nuova funzionalità», spiega Apple, «aggiunge un ulteriore livello di sicurezza nei caso in cui qualcuno abbia rubato il tuo smartphone e ottenuto anche il tuo codice di sblocco».

L’ulteriore livello di sicurezza di cui parla l’azienda di Cupertino si traduce nei seguenti punti:

L’accesso alle password salvate richiede il riconoscimento del volto dell’utente proprietario tramite Face ID

La modifica delle impostazioni sensibili (come l’ID Apple) è protetta da un ritardo di sicurezza

Il ritardo non è previsto quando l’iPhone si trova in posizione conosciute dall’utente proprietario, come il proprio appartamento e il luogo di lavoro

Come già anticipato, la feature di sicurezza è al momento disponibile solo nella versione beta di iOS 17.3 (la versione finale sarà rilasciata tra alcune settimane). In ogni caso, per abilitarla, bisogna recarsi in Impostazioni → Face ID e codice e premere sul comando “Attiva protezione” relativo alla voce “Protezione del dispositivo rubato”.