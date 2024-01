iOS 17.4: rilasciata beta pubblica con supporto per sideloading UE

Apple ha reso disponibili le prime beta pubbliche di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, consentendo a chiunque di scaricare e provare la versione più recente del software Apple prima della disponibilità generale. Il rilascio pubblico segue l’arrivo della build sviluppatori di una settimana fa ed è possibile accedervi abilitando gli Aggiornamenti Beta da Aggiornamento software in Impostazioni su qualsiasi dispositivo iOS o iPadOS compatibile. La novità principale di questa beta è l’aggiunta di modifiche per gli utenti dell’Unione Europea per conformarsi al Digital Markets Act (DMA). Quest’ultimo entrerà in vigore a partire dal 7 marzo 2024. Le modifiche annunciate da Apple la scorsa settimana includono il supporto per app store alternativi e opzioni di pagamento al di fuori dell’App Store e Apple Pay. Naturalmente, ciò è valido soltanto per utenti iOS e iPadOS dei paesi dell’Unione Europea.

iOS 17.4: critiche ad Apple dopo le modifiche per adeguarsi alle norme UE

Le modifiche apportate da Apple per conformarsi al DMA sono state criticate da rivali come Spotify e Microsoft. Secondo le due aziende, le norme sono “vaghe e fuorvianti” e si sta andando “nella direzione sbagliata”. Inoltre, Epic Games non ha perso tempo nel criticare Apple durante l’annuncio dell’Epic Games Store su iOS, grazie al quale tornerà Fortnite sulla piattaforma. Inoltre, come segnalato dal sito MacRumors, la prima beta di iOS 17.4 è stata ripubblicata per sviluppatori con un nuovo numero di build. Ciò è stato utile fare in modo che sia uguale a quello della beta pubblica. Presumibilmente il rilascio iniziale per gli sviluppatori non includeva le modifiche apportate per conformarsi alla legislazione UE. Tali cambiamenti sono infatti stati aggiunti tra quella build e la attuale.

Le altre aggiunte alla beta pubblica di iOS 17.4 includono nuovi emoji, trascrizione per podcast e supporto per app di streaming di giochi come Xbox Cloud Gaming. Inoltre, sono previsti aggiornamenti per la prossima generazione di CarPlay che sarà lanciata negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Ad oggi Apple non ha indicato quando verrà rilasciata la versione stabile di iOS 17.4, ma dovrebbe essere ufficiale già nei prossimi mesi.