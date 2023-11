Tra le varie novità introdotte da iOS 17, ci sono le migliorie alla funzionalità “Ricerca visiva”. Per chi non la conoscesse, si tratta di una feature che identifica gli elementi nelle foto scattate mostrandone informazioni aggiuntive che potrebbero rivelarsi utili. Ebbene, nell’ultimo major update del sistema operativo per iPhone, la funzionalità è stata ampliata per riconoscere i simboli visibili sui cruscotti delle auto.

La funzione “Ricerca visiva” di iOS 17 fornisce dettagli anche sulle spie dell’auto

In fase di presentazione di iOS 17, Apple ha dichiarato che “Ricerca visiva”, tra le varie cose, può aiutare l’utente a trovare ricette per piatti simili a quelli fotografati oppure a cercare informazioni su oggetti in un frame di un video. Non ha però menzionato la sua utilità per tutti coloro che hanno un auto.

Come fatto notare da Chance Miller di 9to5mac, la funzionalità di iOS 17 può identificare i simboli e le icone che popolano i cruscotti delle auto. E può farlo anche se in una stessa foto ci sono più simboli accesi, riconoscendoli tutti con successo e fornendo collegamenti rapidi e brevi descrizioni per ognuno di essi.

Utilizzare “Ricerca visiva” su un iPhone con iOS 17 è molto semplice e può essere applicata anche per riconoscere animali, piante, cibi e – come si apprende – ottenere informazioni sulle icone dell’auto. Basta scattare una foto o aprirne una presente nel rullino fotografico e premere sulla penultima icona (da sinistra verso destra).

Nel caso dei simboli dell’auto, l’icona è di un volante. Quanto invece il soggetto della foto è un cane, l’icona è invece di – appunto – un cane. Di seguito l’esempio di una pianta (con il pulsante caratterizzato dall’icona di una foglia).

La “scoperta” appena descritta sembra tuttavia non essere disponibile ovunque. In Italia, ad esempio, “Ricerca visiva” non sembra sia ancora in grado di rilevare le spie del cruscotto dell’auto. È solo una questione di tempo? Difficile dirlo.