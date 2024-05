iOS 18 consentirà di impostare i promemoria direttamente dal calendario

Stando a quanto riportato da fonti molto attendibili, Apple dovrebbe portare con iOS 18 un’integrazione maggiore tra le app Calendario e Promemoria. Con la nuova versione dell’app Calendario, che dovrebbe essere rilasciata con iOS 18 e con macOS 15 entro la fine dell’anno, gli utenti potranno avere l’opportunità di creare e pianificare un promemoria con l’app Calendario aperta. In questo modo risulterà superfluo aprire l’app Promemoria.

Semplicemente toccando una nuova sezione disponibile nelle sezioni “Giorno”, “Settimana” o “Mese” nell’app Calendario, gli utenti potranno impostare un nuovo promemoria o pianificare un nuovo evento. Entrambe le opzioni verranno visualizzate all’interno dello stesso elemento nell’interfaccia dell’applicazione.

In questo modo l’utente potrà risparmiare tempo durante la creazione di un nuovo promemoria o di un qualsiasi evento. Andando a creare un nuovo promemoria tramite l’app Calendario, gli utenti potranno anche aggiungere un titolo e lasciare una nota: in questo modo si potrà avere un resoconto per ogni reminder scelto, contestualizzandolo.

iOS 18: i promemoria diventano più semplici e rapidi da impostare usando Calendario

Gli utenti che accoglieranno sui loro dispositivi il nuovo iOS 18 o MacOS 15 non dovranno temere cambiamenti epocali. I promemoria impostati dal calendario infatti funzioneranno esattamente come ora, senza alcun tipo di differenze. Sarà come usare l’app Promemoria.

L’impostazione di un promemoria nell’app Calendario permetterà a tutti gli utenti di selezionare data, ora e luogo per un promemoria specifico. In più si potrà aggiungere anche la priorità.

Siccome saranno integrate tra loro sia l’app Calendario che l’app Promemoria, i promemoria creati nella prima con la nuova funzionalità verranno visualizzati anche nella seconda. Non ci sarà alcun problema se un promemoria è verrà creato nell’app Calendario o nell’app Promemoria: tutte le notifiche saranno collegate all’app Promemoria. Con grande probabilità l’arrivo di iOS 18 porterà anche un restyling dell’interfaccia utente per quanto riguarda l’applicazione Calendario. Almeno per il momento si tratta di indiscrezioni, ma il prossimo 10 giugno tutto potrebbe diventare realtà.