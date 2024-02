Cresce l’attesa per la WWDC24, evento spalmato su più giorni e dedicato – come al solito – agli aggiornamenti software dei dispositivi Apple. Tra le novità più attese c’è iOS 18, e non solo per le novità estetiche tanto chiacchierate nelle ultime ore. L’update dovrebbe infatti portare con sé anche delle feature strettamente legate all’intelligenza artificiale generativa, campo in cui l’azienda di Cupertino stenta a decollare.

A tal proposito, c’è una domanda che tanti utenti che hanno tra le mani un iPhone si stanno ponendo: “potrò installare iOS 18 sul mio iPhone?“. Fornire una risposta certa non è al momento possibile, ma si possono comunque avanzare delle ipotesi. Anche grazie a informazioni fornite da fonti ritenute affidabili.

iOS 18 e iPadOS 18: il presunto elenco dei dispositivi compatibili

Ad iOS è strettamente collegato anche iPadOS, il sistema operativo dei tablet made-in-Cupertino. Salvo alcuni casi, gli aggiornamenti per iPad e iPad vengono solitamente rilasciati nelle stesso momento e con al seguito le stesse novità (eccezion fatta per quelle funzioni pensate unicamente per iPad).

Per rispondere alla domanda posta poco sopra, ci si può affidare ad un post pubblicato su X da un account privato con una comprovata esperienza nella condivisione di informazioni totalmente affidabili su iOS e iPadOS. Il post in questione è stato cancellato dall’autore, forse perché preferisce mantenere un profilo basso. In ogni caso, la redazione di MacRumors lo ha notato e ha riportato tutte le informazioni condivise sul social di proprietà di Elon Musk.

E dunque, gli iPhone sui quali potrà essere installato iOS 18 dovrebbero essere i seguenti:

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2a generazione / 3a generazione

Per quanto riguarda invece gli iPad compatibili con la versione 18 del software, la lista dovrebbe essere questa:

iPad Pro: 2018 e successivi

iPad Air: 2019 e successivi

iPad Mini: 2019 e successivi

iPad “base”: 2020 e successivi

A proposito di iPad, sembra che nuovi modelli siano in arrivo. Forse entro la fine di marzo, secondo gli ultimi rumor.