iOS 18 e la torcia: un aggiornamento molto sottovalutato

Nel contesto della presentazione iOS 18 in occasione del WWDC 2024, alcune novità hanno catturato l’attenzione del pubblico mentre altre sono passate quasi in sordina. Tra le introduzioni più sottovalutate figura senza ombra di dubbio la nuova torcia dell’iPhone, che sarà profondamente rinnovata.

Con la beta pubblica di iOS 18, questa funzionalità rinnovata è finalmente disponibile a tutti e, chi la sta provando, in molti casi sta rimanendo sorpreso da quanto sia migliorata. Se la regolazione della luminosità non è una novità per i possessori di iPhone, ad aver giovato del nuovo OS è stata l’interfaccia utente. Ora, gli utenti possono controllare la luminosità della torcia in modo molto più approfondito, oltre a poter gestire in modo diretto la messa a fuoco.

La torcia su iOS 18 ha una nuova interfaccia e permette un controllo totale sul fascio di luce emesso

La torcia è ora gestibile attraverso una finestra pop-up che mostra una torcia illuminata, con una rappresentazione grafica dell’intensità della luce. Attraverso il trascinamento del dito è possibile controllare la messa fuoco e l’angolazione del fascio luminoso.

Gestendo al meglio il tocco è possibile, nello stesso momento, modificare tutto gli aspetti della luce, il tutto in un paio di secondi e con un’animazione che aiuta l’utente ad avere il pieno controllo della torcia.

Tutto ciò, come è facile intuire, si presta a diversi contesti di utilizzo. La torcia di un iPhone, può risultare dunque comoda sia per illuminare un’area buia ma anche per fornire luce extra a un set fotografico. La funzione risulta reattiva, facile da utilizzare e di grande resa, anche grazie al True Tone Flash presente sulla parte posteriore dell’iPhone.

La “nuova” torcia di iOS 18 è solo una piccola chicca di un sistema operativo che promette di rivoluzionare il settore mobile. Nonostante ciò, esistono diverse funzioni proposte da Apple in questo OS che sono state chiaramente ispirate dal suo diretto concorrente, ovvero Android.