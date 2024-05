I riflettori sono puntati su iOS 18 per via dei tanto chiacchierati aggiornamenti in chiave AI. Apple è abbastanza indietro rispetto alla concorrenza (Google, Microsoft, OpenAI) e non c’è migliore occasione della imminente WWDC24 per svelare le proprie carte. Ma non c’è solo l’intelligenza artificiale in ballo, perché, come è scontato che sia, il prossimo major update del sistema operativo per iPhone dovrebbe portare con sé anche altre tipologie di novità.

iOS 18, non solo AI: la Home Screen sarà personalizzabile

Come riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, con la prossima versione di iOS gli utenti avranno la possibilità di personalizzare maggiormente la schermata iniziale del proprio smartphone. Oltre a poter posizionare liberamente le icone delle app, quindi senza dover tener conto della griglia fissa, potranno anche ritoccarle.

Nulla di così innovativo o di così utile all’attacco pratico, certo. Ad esempio, un semplice hack come la creazione di Shortcut a singola azione che avviano una determinata applicazione consente già di farlo.

Con iOS 18 questa però dovrebbe diventare una funzione completamente supportata e facile da utilizzare anche per chi ha poca esperienza con gli shortcut o soluzioni simili. Bisognerà poi capire quanto sarà profonda la personalizzazione. L’utente potrà scegliere una qualsiasi immagine? Oppure si potranno solo cambiare i colori mantenendo però il simbolo originale dell’app? Gurman non ha fornito dettagli in merito, quindi bisognerà attendere il 10 giugno per scoprire la verità.

Il 10 giugno è il giorno del keynote della WWDC24, evento durante il quale Apple presenterà sì iOS 18, ma anche i major update di iPadOS, watchOS, macOS, tvOS, HomePodOS e – forse – visionOS.

A proposito delle sopracitate funzioni AI, come quella per generare emoji, si dice che queste potrebbero essere annunciate con una particolare etichetta (forse “Beta”, forse “Preview”) per sottolineare il fatto che non siano ancora complete.