iOS 18, un update ambizioso tra nuove feature e design rinnovato

Come sarà il prossimo aggiornamento del sistema operativo degli iPhone? In base a quanto riportato da Mark Gurman, nota firma di Bloomberg, negli uffici di Apple ci sarebbe un certo entusiasmo intorno a iOS 18. Si parla di un update “ambizioso e avvincente” grazie a importanti nuove funzionalità (alcune delle quali legate all’intelligenza artificiale) e ad aggiornamenti estetici del software.

In realtà, ancora secondo il giornalista tech da anni ormai punto di riferimento su tutto ciò che riguarda l’azienda di Cupertino, filtrerebbe un certo ottimismo su tutti i prossimi major update. Avanzando un’ipotesi personale, Gurman sostiene che iOS 18 dovrà obbligatoriamente portare con sé un pacchetto di novità non indifferente per colmare un vuoto. Quello di iPhone 16, che – salvo sorprese – non presenterà modifiche hardware di un certo rilievo. Insomma, sembra che Apple nel 2024 vorrà fare centro soprattutto con il software.

L’ultimo aggiornamento di un certo spessore, secondo Gurman, è stato iOS 14 nel 2020, che ha introdotto i widget nella schermata Home. «Internamente, la dirigenza Apple descrive i suoi prossimi sistemi operativi come “ambiziosi e avvincenti”, con importanti nuove funzionalità e aggiornamento del design, oltre a miglioramenti in termini di sicurezza di prestazioni», si legge nella newsletter Power On della firma di Bloomberg.

iOS 18: la ripresa dello sviluppo dopo una settimana di pausa

Come è noto, Apple ha di recente messo in pausa lo sviluppo di iOS 18 per concentrarsi sulla risoluzione di bug e – in più in generale – sulla qualità del sistema operativo. È lecito dunque chiedersi se questa settimana di stop abbia avuto o meno delle conseguenze sulla messa a punto del major update che Apple presenterà alla WWDC del prossimo anno.

Secondo Gurman, la breve sospensione dei lavori “non ritarderà in modo significativo il rilascio del software definitivo“. Nella peggiore delle ipotesi, la divisione software dell’azienda “avrà meno tempo alla fine del ciclo di sviluppo per eliminare eventuali problemi dell’ultimo minuti“.