iPad Air 2024: il nuovo modello da 12,9" non avrà il display mini-LED

L’evento di presentazione dei nuovi iPad 2024 di Apple è ufficiale. Il prossimo 7 maggio il sipario si alzerà e lascerà che il pubblico dia uno sguardo ai nuovi tablet dell’azienda, tra cui spiccheranno soprattutto i nuovi Pro da 12,9″ e anche un modello Air della stessa ampiezza.

Durante le ultime ore sono filtrate alcune voci in merito, con qualche indiscrezione che potrebbe far piacere al pubblico in attesa. Stando a quanto riportato infatti l’iPad Air previsto non adotterà un display mini-LED, bensì resterà con il suo pannello LCD. La colpa sembra essere attribuita ai costi alti di produzione del mini-LED.

iPad Air 2024, niente mini-LED: gli utenti ci avevano sperato

Solo qualche giorno fa alcune voci provenienti da una fonte solitamente molto affidabile hanno lasciato intendere che Apple avrebbe potuto utilizzare i display mini-LED rimasti in stock. In breve, quelli non usati per l’ultima generazione dell’iPad Pro da 12,9 pollici (2022) sarebbero potuti finire sul presunto iPad Air da 12,9 pollici in arrivo tra meno due settimane. Sarebbe stato di certo un grande miglioramento in termini di qualità del display rispetto all’attuale modello di iPad Air, ma a quanto pare tutto si concluderà con un nulla di fatto.

Mini-LED ed LCD sono entrambe tecnologie di visualizzazione molto performanti, ma il mini-LED offre alcuni miglioramenti non di poco conto rispetto al tradizionale LCD. Ad esempio, il mini-LED è composto da molti più LED estremamente piccoli che rendono la retroilluminazione superiore.

Tali LED sono in grado di attenuare la loro luminosità in diverse zone dello schermo. Questo consente di beneficiare di un contrasto superiore, con le aree scure che appaiono molto più profonde e i neri che appaiono più realistici. Da qui ne viene che l’uso di tale tecnologia avrebbe comportato un buon aggiornamento.

Nulla preclude l’arrivo di un colpo di scena, ma ormai i tratti distintivi della nuova serie iPad 2024 sembrano più che delineati.