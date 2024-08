Poche ore fa, Apple ha annunciato ufficialmente che l’annuale appuntamento di settembre quest’anno si terrà il 9 del mese, di lunedì (e non di martedì, come ipotizzato in precedenza). La portata principale sarà ovviamente iPhone 16, ancora in quattro diverse versioni, ma ci sarà sicuramente spazio anche per altro. Come i nuovi Apple Watch e AirPods. A sorpresa, però, ora si parla anche di iPad Mini, e per un motivo ben preciso.

All’evento del 9 settembre iPhone 16, Apple Watch, AirPods e… iPad Mini?

Come riporta Mark Gurman di Bloomberg, le scorte del tablet compatto di sesta generazione sono esaurite o quasi in numerosi Apple Store, e di solito l’indisponibilità indica che un nuovo modello dello stesso dispositivo è in dirittura d’arrivo. E a guardare il calendario, non sarebbe nemmeno una sorpresa: l’ultimo iPad Mini, quello con design full-screen e profilo squadrato, è stato gettato nella mischia a settembre del 2021. I tempi sono maturi quindi per un aggiornamento.

Apple sta lavorando all’iPad Mini di settima generazione, e tutte le più autorevoli voci del settore ritengono che il suo debutto sia fissato proprio per il 2024. In base ai rumor, tra le novità dovrebbero esserci un processore in grado di supportare Apple Intelligence, un nuovo comparto fotografico e connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

L’annuncio dell’evento “It’s Glowtime” è arrivato il 26 agosto e i colori usati così come le animazioni sembrano suggerire novità legate anche e soprattutto all’intelligenza artificiale. La suite è stata presentata alla WWDC24 di giugno, quindi all’appuntamento del 9 settembre tutte le attenzioni saranno rivolte alle novità hardware made-in-Cupertino. iPad Mini compreso? Forse.

A proposito di futuri prodotti Apple, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione secondo cui i Mac con processore M4 avranno una memoria unificata non inferiore ai 16GB. Una svolta di una certa importanza, dal momento che gli 8GB di RAM delle configurazioni di base di MacBook Pro e non solo risultano ormai da anni abbastanza anacronistici.