Dopo (poche) ore di ipotesi e voci di corridoi, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Apple. Il prossimo atteso evento si terrà lunedì 9 settembre, presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino. Lo slogan utilizzato questa volta è “It’s Glowtime” e rimanda chiaramente a Apple Intelligence, ovvero l’insieme di funzioni AI supportate (anche) dagli imminenti smartphone della gamma iPhone 16.

It’s Glowtime: il 9 settembre è il giorno di iPhone 16

Sono mesi ormai che circolano indiscrezioni e presunte foto rubate dei quattro nuovi smartphone made-in-Cupertino. Di certo, per ovvi motivi, non c’è ancora nulla, ma secondo le voci più attendibili del settore, iPhone 16 e 16 Plus arriveranno ancora una volta con due fotocamere posteriori, questa volta però allineate verticalmente. Per un risultato che dovrebbe ricordare iPhone X.

Relativamente invece ai due top di gamma, quindi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, oltre agli scontati update del processore e del comparto fotografico, si ipotizza un leggero incremento della diagonale del display. Ma si tratterà di una ottimizzazione ulteriore delle cornici o di un aumento generale delle dimensioni? Lo scopriremo poi.

Tra le altre chiacchierate caratteristiche ci sarebbero il Pulsante Azione esteso a tutti i modelli (oggi è una esclusiva dei modelli Pro) e un inedito pulsante dedicato all’acquisizione di foto e video.

A tenere compagnia ai quattro smartphone dovrebbero poi esserci Apple Watch Series 10 e la quarta generazione degli AirPods, questa volta (finalmente!) con cancellazione del rumore.

Il banner dell’evento, infine, sia per i colori usati che per il tipo di animazione, sembra richiamare Apple Intelligence, la suite di funzionalità AI presentata durante la WWDC24 di giugno. L’intera gamma di iPhone 16 sarà compatibile con essa? Si vocifera (e si spera…) di sì.