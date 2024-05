Con il suo spessore di soli 5,1 millimetri (escludendo il bump della fotocamera), il nuovo iPad Pro M4 è attualmente il prodotto Apple più sottile mai realizzato. Ma come ha fatto l’azienda di Cupertino a centrare questo ambizioso obiettivo e, allo stesso tempo, non compromettere la resistenza del tablet di ultima generazione?

Una recente riprogettazione del tablet in versione Pro, quella del 2018, aveva ricevuto numerose critiche per via della scarsa resistenza. Un prodotto così costoso, eppure così facile da piegare, anche accidentalmente in situazioni quotidiane. Ecco dunque che con l’iPad Pro M4 appena svelato si sono ripresentati questi fantasmi, essendo il device addirittura più sottile di un iPad Nano di 7ª generazione.

Ecco come Apple ha reso robusto e resistente il nuovo iPad Pro M4

Ebbene, nel corso di una intervista con Arun Maini (noto su YouTube come Mrwhosetheboss) il vicepresidente senior di Apple John Ternus ha affrontato anche questa questione e ha spiegato che il nuovo tablet top di gamma vanta una struttura interna ridisegnata che ne migliora la robustezza rispetto al modello precedente.

Ternus ha rivelato che il layout del nuovo dispositivo con display OLED Tandem (disponibile nelle versioni da 11 e 15 pollici) è stato arricchito con una inedita copertura metallica, descritta come un “cofano”, posizionata sopra la scheda logica e che va a formare una sorta di nervatura centrale. Questa si traduce non solo in una maggiore robustezza ma anche in una migliore dissipazione del calore. A tal proposito, durante l’evento di presentazione è stato affermato che l’iPad Pro garantisce prestazioni termiche migliorate del 20% grazie all’aggiunta di fogli di grafite e all’uso di rame nel logo Apple.

Anche Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing, ha valuto ribadire quanto il nuovo iPad Pro sia resistente. Nonostante il design ultrasottile, ha spiegato il dirigente d’azienda, il tablet non scende a compromessi.

Ma iPad Pro M4 è davvero così resistente? Per scoprirlo non resta che attendere l’arrivo sul mercato del dispositivo, acquistabile senza preordine a partire dal 15 maggio. Di sicuro il teardown di iFixit potrà fornire interessanti informazioni in merito.