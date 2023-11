iPad Pro OLED con chip M3 in arrivo nel 2024? Ne parla Ming-Chi Kuo

Mentre continua l’attesa per il presunto iPad pieghevole in arrivo nel 2024, in rete i tipster del settore continuano a parlare dei prossimi passo del gigante di Cupertino per quanto concerne la linea di tablet ammiraglia. In passato è già stato segnalato in più circostanze differenti che Apple sarebbe passata dai pannello mini-LED a quelli OLED per iPad Pro e ora, grazie al rinomato Ming-Chi Kuo, sembrano giungere ulteriori conferme sulle specifiche di iPad Pro 2024: come sarà?

Alla scoperta di iPad Pro 2024: che specifiche avrà?

Il tablet iPad Pro del 2024 secondo l’esperto coreano dovrebbe giungere con la tecnologia OLED tramite backplane LTPO, già visti su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In questo modo non solo la qualità dell’immagine migliora, ma anche l’efficienza energetica. Su iPad Pro, però, arriverà anche la tecnologia ProMotion, supportando una frequenza di aggiornamento di 120Hz che può scendere fino a 1Hz sulla base dei contenuti mostrati su schermo. Per una immagine statica, ad esempio, il refresh rate verrà ridotto al minimo.

Ci sarà ovviamente un aumento di prezzo come conseguenza al cambio di tecnologia, essendo uno standard più costoso. Tuttavia, le versioni mini-LED vedranno un calo di prezzo corrispondente per ottenere un modello Pro con chip M2 a un prezzo significativamente più basso. Bisogna però ricordare che la prossima linea di tablet Pro dovrebbe giungere con il chipset M3 da 3 nm di Apple, per una maggiore potenza e un ulteriore aumento dell’efficienza. Per il momento, nonostante lo storico ottimo di Ming-Chi Kuo, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.