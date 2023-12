Acquistare un prodotto ricondizionato (a patto che – ovviamente – ciò sia fatto da professionisti del settore) significa non solo fare il bene del pianeta, ma anche risparmiare. E non poco! Oggi, ad esempio, su Amazon è possibile acquistare un iPhone 12 Pro da 128GB, un ottimo camera-phone nonostante non sia dell’ultimissima generazione, a soli 499,90€, spedizione inclusa.

Il prodotto è venduto da Tech Scout, venditore professionale con 78% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi. La spedizione è gratuita, come già anticipato, e – acquistando oggi lo smartphone – la consegna è garantita prima di Natale.

Uno dei migliori camera-phone degli ultimi anni è in offerta su Amazon: iPhone 12 Pro (ricondizionato) costa solo 499,90€

Per chi non lo conoscesse, iPhone 12 Pro è lo smartphone top di gamma di Apple del 2020. Il telaio è in acciaio inossidabile e il display è un OLED da 6,1 pollici con bordi piatti. Il retro è dominato dal vetro, con il modulo della tripla fotocamera posto nell’angolo in alto a sinistra.

Tra i suoi punti di forza c’è, ovviamente, proprio la fotocamera. Il modulo è composto da un sensore principale da 12 megapixel, da un ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 12 megapixel. Gli scatti sono ottimi, anche in condizioni di scarsa luminosità, e lo stesso vale per i video (4K a 60 frame al secondo).

Il cuore pulsante del dispositivo Apple è il chip A14 Bionic, che garantisce prestazioni nettamente superiori rispetto all’A13 visto sui modelli della precedente generazione. Il modello oggi in offerta è dotato di 128GB di archiviazione, quanto basta per memorizzare un buon numero di foto e video e scaricare applicazioni.

Design premium (e sotto alcuni punti di vista molto simile ai Pro del 2023), prestazioni ancora oggi fulminee, foto e video di livello professionale e – oggi – prezzo inferiore ai 500 euro. Questo device Apple, seppur ricondizionato (ma in condizioni eccellenti!), è davvero un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.