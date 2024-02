È cosa abbastanza nota che quando si parla di smartphone Apple, non è necessario investire su quello di ultimissima generazione per aggiudicarsi un dispositivo con ottime performance. Ad esempio, iPhone 14 è del 2022 ma è destinato a fare grandi cose anche nei prossimi anni, e per un motivo molto semplice: il solito, eccellente connubio tra hardware e software tipico dei prodotti dell’azienda di Cupertino.

Il dispositivo oggi è acquistabile ad un ottimo prezzo su Amazon: solo 699,90 euro (anziché 879 euro) grazie allo sconto immediato del 20%. E se te lo stai chiedendo, sì, la spedizione è gratuita.

iPhone 14 eccelle in tutto e a questo prezzo è imperdibile

Il dispositivo Apple è caratterizzato da un design robusto realizzato in alluminio aerospaziale e resistente ad acqua e polvere. La parte frontale è in Ceramic Shield, uno scudo che proteggere lo smartphone non solo dall’acqua, ma anche dagli incidenti più comuni che potrebbero rovinare l’aspetto del device.

Il colpo d’occhio è garantito dal display Super Retina XDR OLED da 6,1″ con luminosità di picco di 1200 nit e supporto alla tecnologia Dolby Vision.

Il motore di iPhone 14, come già anticipato, è il chip A15 Bionic, un processore che gestisce al meglio tutte le attività, anche quelle più intense (gaming ed editing fotografico on-device, ad esempio). Promosso anche il comparto fotografico con Photonic Engine, composto da:

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel

Fotocamera posteriore grandangolare da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels

Fotocamera posteriore ultra-grandangolare da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi

Per quanto riguarda i video, la modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, la modalità Cinema invece supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, consentendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco per catturare momenti in stile cinematografico.

Parlando invece di sicurezza, iPhone 14 è tra i pochi smartphone di Apple a supportare la feature SOS Emergenze via Satellite, disponibile anche in Italia. È una funzionalità che – come da testimonianze – ha già salvato diverse vite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.