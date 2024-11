iPhone 15 è ancora la scelta giusta, anche se c'è il 16: ecco perché

Sborsare una cifra per uno dei nuovi iPhone 16 può risultare proibitivo per alcuni che infatti virano sulle versioni precedenti. Tranquilli: non è una mossa sbagliata. Ci sono infatti ancora delle ragioni per portare a casa un iPhone 15, smartphone della ormai vecchia linea di Apple che si distingue ancora per le sue qualità tecniche. La risposta dunque è sì: iPhone 15 merita ancora di essere acquistato nonostante sia arrivato il 16.

iPhone 15 costa meno e ci sono degli sconti extra

Uno dei vantaggi principali dell’iPhone 15 è il prezzo, ora più accessibile. Apple abbassa il costo dei modelli precedenti quando lancia una nuova generazione: l’iPhone 15 si trova infatti a partire da 879€, 100€ in meno rispetto al debutto. Inoltre, diversi rivenditori offrono sconti extra durante le festività, il che rende l’acquisto ancora più interessante per chi vuole qualità a un prezzo più contenuto.

Prestazioni simili, iPhone 15 è ancora una scheggia

iPhone 16 ha di certo introdotto delle novità ma non si tratta di cambiamenti eclatanti. Sebbene il nuovo prodotto alla base dell’ultima gamma sia dotato di un chip A18 e anche di una maggiore autonomia dovuta al miglioramento della batteria, l’esperienza non cambia poi così tanto. Bisogna infatti fare caso ad un aspetto: entrambi i dispositivi condividono lo stesso display. Si tratta di un Super Retina XDR da 6,1 pollici. Inoltre anche la fotocamera principale resta uguale con i suoi 48 MP e c’è la Dynamic Island, anche questa su entrambi.

Aggiornamenti garantiti ancora per molto tempo

Apple è famosa per il supporto software prolungato, quindi acquistare un iPhone 15 significa avere aggiornamenti per anni. E non solo: la maggior parte dei piccoli problemi tecnici di iPhone 15 sono già stati risolti, mentre alcuni utenti del 16 stanno ancora sperimentando inconvenienti tipici dei primi mesi.

In conclusione, iPhone 15 è una scelta furba per chi vuole un iPhone potente e affidabile senza spendere i soldi necessari per l’ultimo modello. Per molti, l’upgrade ad iPhone 16 non è necessario: il caro vecchio 15, con il suo prezzo più conveniente, è ancora un’ottima opzione.