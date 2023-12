Ecco un bel modo per iniziare al meglio dicembre, il mese più atteso dell’anno (per tanti utenti). Con il Natale dietro l’angolo, Amazon sconta iPhone 15 Pro Max da 256GB portando il prezzo finale a 1.399 euro, spedizione compresa. Per il top di gamma di Apple è il nuovo minimo storico, ma bisogna affrettarsi perché le unità potrebbero terminare nel giro di pochissime ore.

iPhone 15 Pro Max disponibile su Amazon a prezzo scontato

iPhone 15 Pro Max ha un design in titanio, materiale impiegato anche nell’industria aerospaziale e con uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli.

Il look è caratterizzato da una nuova texture spazzolata, profili smussati e i bordi ancora più sottili. La cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore. Il display resta il Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion.

Tra l’elenco delle novità c’è anche il Tasto Azione, che sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, attivazione dei Memo vocali, accesso alle modalità Full immersion, Traduci e accesso alle funzioni per l’accessibilità e così via.

Il chip A17 Pro è il primo processore a 3 nanometri del settore. La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante. La GPU di livello Pro è fino al 20% più veloce e rende possibili esperienze nuove, avendo un nuovo design a 6-core che incrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica.

Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, il dispositivo offre una grafica più fluida e un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata consentendo l’esecuzione nativa di giochi come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.

Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP offre ancora più flessibilità grazie a una nuova impostazione predefinita a risoluzione super alta da 24MP. Oltre al formato ProRAW da 48MP, supporta anche le immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore. E su iPhone 15 Pro c’è anche un ampio teleobiettivo 3x.

C’è da segnalare infine la presenza del connettore USB-C, che manda definitivamente in pensiero lo standard Lightning anche su iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.