iPhone 16, Apple cambia il design delle fotocamere

Non è passato molto tempo da quando si è parlato della volontà da parte di Apple di migliorare nettamente la sua gamma iPhone. Il colosso americano vuole infatti introdurre i modelli 16 con diverse migliorie, tra cui anche all’interno del comparto fotografico.

Stando a quanto riportato, si sta parlando insistentemente di un prototipo di iPhone 16 che includerebbe un gruppo di fotocamere posteriori molto simile a quello utilizzato dal rivoluzionario modello X.

iPhone 16 base come il vecchio X? Il design delle fotocamere potrebbe ricordarlo

Chiunque dovesse ricordare quel design, certamente saprebbe che includeva un modulo che si sviluppava in verticale sul lato sinistro del pannello posteriore. Questo conteneva due fotocamere montate verticalmente separate a loro volta da flash. Come ha sempre fatto, Apple ha poi dato continuità a quel design con la serie XS prima di rivoluzionare tutto con l’arrivo dei modelli della gamma 11 e 12.

A partire dai modelli iPhone 13 poi, Apple ha posizionato le fotocamere posteriori in un riquadro nell’angolo in alto a sinistra del pannello posteriore. Le lenti sono state spostate in diagonale. Dando ascolto alle ultime indiscrezioni, si ipotizza che Apple voglia ritornare al design utilizzato su iPhone X, il tutto a causa del Vision Pro. Come ormai gli utenti più informati ben sapranno, le foto e i video girati su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max possono essere visualizzati in 3D sul nuovo prodotto futuristico di Apple.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

A tal proposito, ciò non può accadere con i modelli 15 e 15 Plus: le fotocamere posteriori devono infatti essere allineate. Dovrebbe essere dunque questo il motivo principale per cui Apple potrebbe aver voglia di rivoluzionare il design posteriore. Si tratterebbe di un ritorno al passato, per molti gradito mentre per altri risulterebbe un passo indietro.

In alto si possono vedere i tratti, chiaramente non confermati, di quello che sarebbe il prossimo modello di iPhone 16. Quello in foto dovrebbe essere uno dei tanti progetti in cantiere.