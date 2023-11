iPhone 16 cambia hardware: eviterà nuovi problemi di surriscaldamento

Il secondo semestre del 2023 passerà alla storia come quello del lancio dei nuovi iPhone 15, dispositivi ormai più che diffusi in giro per il mondo. Fin dai primi giorni però ci sono state moltissime lamentele da parte dei clienti, con diverse unità che avrebbero presentato un surriscaldamento anomalo.

A mostrare tale problematica sono stati soprattutto i dispositivi 15 Pro e Pro Max, con diverse ipotesi che ne sono derivate. Qualcuno innanzitutto ipotizzava che potesse trattarsi di un problema hardware, incolpando addirittura il nuovo e performante chip A17 Pro.

Altri sostenevano invece che il problema fosse identificabile in un sistema di dissipazione del calore più piccolo rispetto ai precedenti modelli e che il nuovo telaio in titanio avesse ridotto, così come il peso, anche l’efficienza termica del terminale.

Fortunatamente Apple ha messo a tacere tutte queste voci rilasciando un semplice aggiornamento software che sembrerebbe aver risolto il problema. Sono diverse le ragioni possibili delineate dall’azienda in merito a questa situazione, che apparentemente portava gli utenti a faticare nel tenere lo smartphone in mano. Ora però si starebbero già prendendo precauzioni per il prossimo anno.

iPhone 16, arrivano modifiche hardware per evitare il surriscaldamento

Sebbene abbia affrontato una situazione così al limite, l’iPhone 15 Pro, insieme al 15 Pro Max ovviamente, è risultato uno dei migliori smartphone del 2023. Qualcuno afferma che capita ancora di rilevare dei surriscaldamenti, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Stando a quanto riportato infatti dal prossimo anno non si ripeteranno problematiche del genere. Un prototipo di iPhone 16 avrebbe mostrato delle modifiche hardware in grado di scongiurare il problema del surriscaldamento.

Stando a quanto riportato dalle fonti, Apple avrebbe deciso di passare ad un sistema termico in grafene che migliorerà la conduttività termica. Questo materiale si dimostrerà più efficace rispetto al rame. I modelli pro inoltre potrebbero essere dotati di una batteria con guscio in metallo, al fine di isolare il calore generato.