iPhone 16 compterà con Samsung Galaxy S24 sull'IA generativa

Rispetto al passato i rumor che riguardano il mondo degli smartphone tendono ad avvicendarsi molto più rapidamente. Neanche il tempo di presentare una nuova serie di dispositivi, che già dal giorno dopo si parla della prossima che vedrà la luce l’anno dopo. L’ultima line-up di iPhone è ancora fresca ma a quanto pare gli utenti hanno già le antenne dritte per i prossimi melafonini.

Attualmente tutto sembrerebbe suggerire un futuro all’insegna dell’intelligenza artificiale, più precisamente quella generativa. L’azienda che ci starebbe lavorando tanto sarebbe Samsung, soprattutto per la sua prossima Galaxy S24 Series. Ci saranno infatti funzionalità molto più sofisticate rispetto al solito e secondo quanto riferito Apple non vorrebbe perdere terreno.

A tal proposito l’azienda di Cupertino avrebbe scelto di pianificare il suo ingresso ufficiale nel mondo dell’intelligenza artificiale generativa. Le ultime notizie suggeriscono che i primi frutti del lavoro di Apple potrebbero vedersi già dal prossimo anno in occasione del lancio degli iPhone 16.

iPhone 16, la nuova serie sfiderà Samsung all’insegna dell’IA generativa

La volontà delle aziende è quella di trovare quell’innovazione in grado di smuovere lo stupore degli utenti. Da qualche anno il mondo degli smartphone è in fase di stasi ed è per tale motivo che Apple starebbe pensando di seguire lo stesso percorso di Samsung.

Le due aziende infatti si daranno battaglia a colpi di intelligenza artificiale generativa, con quella di Cupertino che secondo le indiscrezioni avrebbe in programma di rinnovare il suo assistente vocale Siri.

La prossima conferenza WDC 2024 potrebbe essere la sede giusta per presentare un assistente totalmente migliorato. Dovrebbe essere questo il punto di svolta anche alla luce di diverse mancanze che Siri mostra rispetto agli altri vocal assistant presenti sul mercato.

L’obiettivo di Apple è quello di restare in scia di Samsung, che con la sua prossima serie Galaxy S24 ha in programma di stupire.