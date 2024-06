iPhone 16: ecco come miglioreranno le fotocamere

Oltre ad introdurre un nuovo software basato sull’AI, quest’anno gli utenti si aspettano anche altri grandi aggiornamenti a bordo dei nuovi iPhone 16 di Apple. Le più grandi aspettative sono legate certamente al comparto fotografico, il quale è trapelato per certi aspetti già durante le scorse settimane sul web. Allo stesso tempo è anche vero che circa il 95% di questi aggiornamenti per le fotocamere sembrano essere riservati solo ai modelli Pro, lasciando che il solco con i modelli 16 e 16 Plus si ampli ancora di più.

Si dice che un nuovo sensore fotografico principale e una nuova fotocamera ultra-wide verranno introdotti a bordo dei prossimi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Queste due migliorie avranno di sicuro un grande impatto, considerando che migliorerebbero un’esperienza fotografica già di altissimo livello come dimostrato dai modelli 15 Pro e Pro Max.

iPhone 16: ecco come dovrebbero cambiare le fotocamere dei 4 dispositivi

Per quanto riguarda i modelli di iPhone 16 non Pro, quest’anno ci aspettiamo un piccolo cambiamento visivo che potrebbe suscitare alcuni meme negli interweb quest’anno.

A bordo dei nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max ci dovrebbe essere un nuovo sensore principale da 48 MP. Le indiscrezioni parlando di un Sony IMX903 personalizzato appositamente per Apple. Questo sensore sarà di dimensioni più grandi ed avrà una rapidità maggiore nello scatto di ogni foto. Anche il nuovo ultra-wide dovrebbe essere da 48 MP, questo significa che si potranno scattare foto in modalità ProRAW anche con questo.

In merito ai modelli 16 e 16 Plus l’unico cambiamento almeno per il momento è quello del look estetico con le due fotocamere che potrebbero tornare una sotto l’altra come sui modelli X, XS, 11 e 12. Non ci sono indiscrezioni che parlano della risoluzione delle fotocamere dei due modelli di base, ma probabilmente qualcosa verrà cambiato. Al momento questi sono rumor, pertanto potrebbe cambiare tutto improvvisamente nei prossimi giorni.