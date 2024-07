iPhone 16: la velocità di ricarica aumenterà sia con cavo che con MagSafe

Alcuni smartphone al giorno d’oggi si caricano a velocità incredibilmente elevate, passando dallo 0% al 100% in 10 minuti. Questa è un argomento dove di sicuro Apple e i suoi iPhone sono rimasti fuori, anzi per meglio dire molto indietro. La serie iPhone 15 si ricarica con una potenza di 27 W mentre sfruttando la ricarica MagSafe raggiunge il picco a 15 W. Con un caricabatterie da 20 W come quello che Apple includeva in confezione e che ora vende a parte, tutti e quattro i modelli di iPhone 15 possono caricarsi al 50% in 30 minuti. Questi sono praticamente gli stessi dati che riguardano la velocità di carica degli dei modelli 13 e 14.

Un nuovo rapporto pubblicato sul web in queste ore afferma che Apple ha intenzione di aumentare la velocità di ricarica con l’arrivo della prossima serie iPhone 16. Il cambiamento sarà da 27 W a 40 W, con un aumento del 48,1%. Le novità però non riguarderanno solo la Ricarica cablata, bensì anche quella MagSafe. Quest’ultima aumenterà del 33% grazie al passaggio da 15 W a 20 W. Anche se questi aumenti previsti non consentiranno all’improvviso agli iPhone di ricaricarsi velocemente come gli smartphone cinesi ad esempio, gli utenti Apple dovrebbero essere certamente in grado di notare qualche differenza.

Apple vuole aumentare la potenza di ricarica dei suoi nuovi iPhone 16

Le ultime indiscrezioni sulla capacità della batteria di ogni modello della prossima linea iPhone 16 sono comparse sul web ultimamente. Questo è il resoconto:

iPhone 16: 3561mAh, +6% rispetto ad iPhone 15;

iPhone 16 Plus: 4006mAh, -8,6% rispetto a iPhone 15 Plus;

iPhone 16 Pro: 3355mAh, +2,47%;

iPhone 16 Pro Max: 4676mAh, +5,58%.

È interessante notare che l’unico telefono per cui è previsto un calo di capacità della batteria è l’iPhone 16 Plus. Questo sembra un po’ strano a primo impatto dato che l’iPhone 14 Plus aveva una batteria da 4325 mAh che superava leggermente la capacità di 4323 mAh dell’iPhone 14 Pro Max. Ovviamente queste sono indiscrezioni per cui bisognerà verificare col passare del tempo.