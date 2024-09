iPhone 16: le funzioni non convincono ma ecco perché gli utenti li compreranno

Alcuni esperti nel campo smartphone si aspettavano che la domanda per i nuovi iPhone 16 sarebbe stata più elevata, soprattutto con il lancio di alcune funzionalità. Apple Intelligence poi avrebbe dovuto svolgere il ruolo trainante, il tutto insieme al rilascio di iOS 18.1 il mese prossimo. Altri esperti, tra cui il celebre giornalista di Bloomberg molto vicino ad Apple, Mark Gurman, hanno affermato che non ci sarà alcun tipo di grande tumulto per questi nuovi iPhone, almeno fin quando non arriverà la nuova serie 17 nel 2025.

Nel frattempo, CIRP (Consumer Intelligence Research Partners LLC) afferma che la maggior parte degli utenti di iPhone manterrà il vecchio modello per almeno tre anni prima di aggiornarlo. A quanto pare però c’è qualcosa che potrebbe spingere il pubblico ad acquistare i nuovi melafonini.

iPhone 16: ecco perché gli utenti lo acquisteranno facendo l’upgrade

Stando all’ultimo rapporto CIRP, nell’ultima stagione terminata lo scorso giugno, il 34% dei nuovi acquirenti di iPhone ha acquistato un nuovo modello per sostituire il vecchio, in alcuni casi tenuto anche per tre anni o più. Poco meno di un terzo dei consumatori invece ha acquistato un nuovo iPhone per sostituire lo smartphone precedente utilizzato per due anni o meno. Da tener presente che i telefoni sostituiti con un nuovo iPhone sono stati sia vecchi iPhone che Android.

Le nuove funzionalità non sono probabilmente un motivo per cui quest’anno gli utenti passeranno alla nuova gamma 16 ma a giocare un ruolo importante potrebbe essere la condizione e l’usura dell’attuale terminale usato da molti. CIRP afferma che per l’utente è più importante la condizione attuale del suo telefono che una nuova fotocamera o un nuovo processore. Pure per questo motivo dunque qualcuno potrebbe pensare di voler cambiare il proprio iPhone, o il proprio smartphone Android, con un nuovo iPhone 16. I pre-ordini partono da domani, dopodiché verranno fuori i primi dati.