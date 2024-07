iPhone 16: misure display confermate da questa nuova foto

Secondo le fonti più informate, Apple sta pensando di aumentare le dimensioni dello schermo della serie iPhone 16 Pro, compreso il Pro Max. Gli iPhone 16 e 16 Plus invece continueranno a supportare le stesse diagonali. Intanto, parlando di nuove misure, si prevede che l’iPhone 16 Pro avrà un display da 6,3 pollici, piccolo passo in avanti rispetto al precedente modello che ha una diagonale da 6,1 pollici. Anche il display dell’iPhone 16 Pro Max vedrà un aumento di 0,2 pollici, arrivando dunque a 6,9 pollici.

Naturalmente Apple non ha ancora rivelare ufficialmente queste informazioni e molto probabilmente non lo farà fino all’inizio di settembre, quando si terrà il suo evento tanto atteso. Nel frattempo tutte le voci continuano ad essere legittimate da nuove indiscrezioni.

iPhone 16 Pro e Pro Max con i display più grandi: a confermarlo, nuove immagini

Stando ad alcuni rumors, pare che la tabella di marcia di Apple preveda un aumento anche per i suoi iPhone 17 e iPhone 17 Plus, ma ovviamente nel 2025. Intanto, per parlare di qualcosa più vicino al presente, proprio nelle ultime ore è stato pubblicato su X un nuovo posto che mostrerebbe quattro pellicole protettive per schermo.

In base al tweet, i display di quest’anno saranno come anticipato: da 6,1 pollici per iPhone 16, da 6,7 ​​pollici per iPhone 16 Plus, da 6,3 pollici per iPhone 16 Pro e da 6,7 pollici per iPhone 16 Plus e 6,9 pollici per 16 Pro Max.

Di certo i possessori di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potrebbero restare dispiaciuti per non aver atteso l’arrivo di schermi più grandi. Nel frattempo però, tornando all’arrivo prossimo di iOS 18, i possessori di iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno un grattacapo ben più grande: si perderanno tutte le novità che arriveranno con Apple Intelligence.